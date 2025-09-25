Precio del dólar en México hoy jueves 25 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

El precio del dólar en México este jueves 25 de septiembre de 2025 se ubica en 18.41 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico). Esta cifra representa la referencia oficial para operaciones y contratos en divisas.

En bancos comerciales, la divisa estadounidense muestra variaciones: en promedio se compra alrededor de los 17.60 pesos y se vende cerca de los 18.90 pesos, dependiendo de cada institución bancaria.

¿Cuál es la cotización oficial del dólar en México hoy?

El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación que el tipo de cambio FIX para este jueves 25 de septiembre es de 18.41 pesos por dólar, mientras que el valor para liquidar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.35 pesos.

El FIX se determina en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se difunde al mediodía del día previo, informó el banco central.

Precio del dólar en bancos de México

En el sistema bancario mexicano, el precio del dólar presenta variaciones dependiendo de la institución. Este jueves 25 de septiembre, BBVA México ofrece la divisa en $17.53 a la compra y $18.66 a la venta, mientras que en Citibanamex se adquiere en $17.81 y se coloca a la venta en $18.83. Por su parte, Banorte maneja un rango más amplio, con el billete verde en $17.15 a la compra y $18.70 a la venta, mostrando uno de los precios más competitivos en el mercado.

En otras instituciones, los valores se mantienen ligeramente más elevados. Banco Azteca registra la compra en $17.45 y la venta en $18.89, mientras que Banregio opera en $17.70 y $18.90, respectivamente. En tanto, Afirme reporta la cotización más alta en ventanillas, con el dólar en $17.60 a la compra y $19.00 a la venta. Estas diferencias reflejan la política cambiaria de cada banco, por lo que es recomendable comparar antes de realizar operaciones.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio del dólar en México?

El comportamiento del dólar frente al peso está determinado por una combinación de factores externos e internos. Entre los más influyentes se encuentran las decisiones de la Reserva Federal (FED) sobre las tasas de interés, ya que cada ajuste impacta en los flujos de capital hacia mercados emergentes como México. A esto se suma la política monetaria aplicada por el Banco de México (Banxico), cuyo objetivo principal es contener la inflación y garantizar la estabilidad de la moneda nacional.

Otros elementos clave provienen del entorno económico global. Los precios internacionales del petróleo juegan un papel relevante debido a la importancia del energético en la economía mexicana. Asimismo, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, influyen directamente en la percepción de los inversionistas y en la cotización diaria del tipo de cambio.