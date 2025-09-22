HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Argentina elimina impuestos a exportaciones de granos para "generar mayor oferta de dólares"

Esta decisión se da un día previo a la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Gobierno de Javier Milei decidió eliminar los impuestos a exportaciones de granos.
Gobierno de Javier Milei decidió eliminar los impuestos a exportaciones de granos. | AFP

El Gobierno argentino informó, este lunes, la eliminación de impuestos a las exportaciones de granos. La medida regirá hasta el 31 de octubre o hasta que las empresas del sector agroexportador presenten declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por un monto equivalente a 7.000 millones de dólares. Así lo indica un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial.

La decisión busca "generar mayor oferta de dólares", señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X, en un contexto en el que el país negocia un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos para cumplir con próximos vencimientos de deuda y contener la inestabilidad financiera.

Gobierno de Javier Milei elimina impuestos a exportaciones de granos

Hasta antes de la publicación del decreto, que comienza a aplicarse desde este martes, la tasa sobre los embarques de soja pagaban del 26%, mientras que el aceite y la harina derivados del grano tributaban un 24,5%. En el caso del maíz, el gravamen vigente era de 9,5%.

Asimismo, Argentina ocupa un rol central en el comercio mundial: es el mayor exportador de aceite y harina de soja, el tercer proveedor de maíz y uno de los actores más relevantes en la venta de trigo. Desde la Casa Rosada adelantaron a la agencia Reuters que el Ministerio de Economía dará a conocer en breve una explicación técnica sobre los alcances de la medida.

Cabe recordar que durante su campaña presidencial, hace dos años, Javier Milei expresó que eliminar el impuesto a las exportaciones figuraba entre sus objetivos políticos. Sin embargo, también reconoció que dicha medida no podría aplicarse de forma inmediata.

La reunión que sostendrán Milei y Donald Trump en EE.UU.

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En ese marco, este martes 23 de septiembre se reunirá de manera bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El viaje ocurre en medio de una delicada situación económica y política en Argentina. Desde hace semanas, el país atraviesa una fuerte corrida cambiaria que se intensificó tras la derrota del oficialismo frente al peronismo en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del territorio.

Ese revés en las urnas, con una diferencia cercana a los 14 puntos, golpeó las aspiraciones del gobierno rumbo a las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre. A la tensión política se sumó otro desafío: el Congreso rechazó un veto presidencial y ratificó una ley que aumenta los fondos destinados a programas de discapacidad, en abierta confrontación con la política de ajuste impulsada por Milei.

Gobierno argentino dispuesto a "vender todos los dólares que hagan falta" 

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó la semana pasada que el Gobierno argentino está dispuesto a “vender todos los dólares que hagan falta” con el objetivo de mantener el valor del peso dentro de las bandas de flotación definidas oficialmente.

Esa postura se tradujo en una intervención del Banco Central, que en solo unos días se desprendió de más de 1.000 millones de dólares de sus reservas. La medida, lejos de calmar los mercados, terminó disparando el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan, que superó los 1.400 puntos.

Para intentar acelerar la liquidación de divisas provenientes del agro, el Ejecutivo ya había aplicado en julio un recorte en los impuestos a las exportaciones. En el caso de la soja, principal producto de venta al exterior, la tasa bajó del 33% al 26% para el grano y del 31% al 24,5% para sus derivados, como harina y aceite.

