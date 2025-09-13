Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, sábado 13 de septiembre

Cotización del dólar en México hoy, 13 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras. | Composición LR

Cotización del dólar en México hoy, 13 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras. | Composición LR

El 13 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza en 18.52 pesos mexicanos, mostrando estabilidad pese al contexto económico mundial. En el corto plazo no se esperan cambios significativos.

Banco Azteca se consolida como una de las entidades financieras más confiables del país. En sus ventanillas, el dólar se compra en 18.16 pesos y se vende en 18.74, con una ligera variación frente al día anterior.

Precio del dólar en México hoy, sábado 13 de septiembre

El peso mexicano se encuentra en el precio de 18.52 pesos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por el constante movimiento de divisas, un crecimiento económico creciente y un adecuado liderazgo por parte del Banco de México.

Expertos en economía consideran que la estabilidad del tipo de cambio se mantendrá si no se presentan complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este viernes 12 de septiembre se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.

Banco Azteca: compra en 17.45 pesos, venta en 18.94 pesos

Afirme: compra en 17.70 pesos, venta en 19.10 pesos

BBVA Bancomer: compra en 17.62 pesos, venta en 18.75 pesos

Banorte: compra en 17.50 pesos, venta en 19.00 pesos

Bank of America: compra en 17.5131 pesos, venta en 19.5695 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El cambio del dólar en México es influenciada directamente por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de las remesas, lo que eleva la demanda de la moneda nacional y contribuye a la constante estabilidad económica.

La cotización del peso frente al dólar también es afectado por la economía de EEUU, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complicado.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Contar con acceso a un celular con internet es fundamental para mantenerse al tanto de los cambios en la economía nacional. Por eso, es importante apoyarse en fuentes confiables y con datos actualizados.