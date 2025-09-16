Ecuador: Fiscalía acusa al expresidente Lenín Moreno de corrupción por recibir sobornos de empresa china

Lenín Moreno fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021. | Foto: AFP

Lenín Moreno fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021. | Foto: AFP

La Fiscalía de Ecuador acusó al expresidente Lenín Moreno, quien gobernó el país entre 2017 y 2021, de haber recibido sobornos de una empresa china a cambio de la adjudicación de un contrato para la construcción de una hidroeléctrica.

Además de Lenín Moreno, otras 24 personas están siendo procesadas por el caso Sinohydro. Entre ellas figuran su esposa, Rocío González Navas, y su hija, Irina Moreno González, quienes han sido acusadas de ser cómplices.

¿De qué se le acusa a Lenín Moreno?

"La Fiscalía de Ecuador inicia con la presentación del dictamen acusatorio contra 24 procesados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, por el presunto delito de Cohecho", escribió la institución en su cuenta de X.

Se espera que el juez de la Corte Nacional decida si convoca a los implicados. Entre los acusados también figuran Guillermo y Edwin Moreno, hermanos del exmandatario, un empresario cercano, el exrepresentante de Sinohydro en Ecuador, entre otros.

Según la fiscalía, Lenín Moreno participó de una red de corrupción que operó desde 2009 hasta 2018 en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, localizado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos.

La firma china Sinohydro, encargada del proyecto, habría entregado coimas de alrededor de 76 millones de dólares a cambio del contrato para la construcción de Coca-Codo Sinclair, una obra impulsada durante el gobierno de Rafael Correa.

El expresidente Rafael Correa también fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado. Durante su gobierno, Lenín Moreno ocupó el cargo de vicepresidente entre 2007 y 2013.

Lenín Moreno niega acusaciones en su contra

Desde 2021, Lenín Moreno abandonó Ecuador para mudarse a Paraguay, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

En 2023 un juez le dispuso presentarse periódicamente ante las autoridades, mientras continuaban las investigaciones. El exmandatario ha negado todas las acusaciones en su contra y ha descartado pedir asilo en Paraguay.