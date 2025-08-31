HOYSuscripcion LR Focus

USA

EEUU y México en alerta por tormenta tropical 'Kiko' que se convertiría en un huracán

'Kiko' se formó el 31 de agosto y podría convertirse en huracán de categoría 1 esta semana, sin amenaza inmediata para tierra.

El NWS advierte sobre el avance del huracán Kiko en las costas de México y EEUU
El NWS advierte sobre el avance del huracán Kiko en las costas de México y EEUU | Foto: Composición LR

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC por sus siglas en inglés), advirtió sobre la presencia de una nueva tormenta tropical en el océano Pacífico oriental, cercana a las costas de México. Esta tiene el nombre de ''Kiko' y no tiene una amenaza inmediata para tierra, se espera que a finales de esta semana se convierta en un huracán, según la entidad.

El centro de la tormenta estaba localizado a unas 1.045 millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California. Asimismo, se confirmó que su formación se dio en la madrugada del domingo 31 de agosto, registrando fuertes vientos. Después del paso del huracán 'Erin' cerca a las costas de EEUU, la preocupación por la onceava tormenta con nombre en el Pacífico crece.

PUEDES VER: Gigantesca tormenta de polvo en EEUU obliga a cancelar vuelos y deja a más 10.000 personas sin luz

lr.pe

¿Cuál es el paso de 'Kiko' cerca a las costas de EEUU?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés), la tormenta tropical 'Kiko' se formó en la madrugada del domingo 31 de agosto. Según sus pronósticos, se convertiría en un huracán de categoría 1 durante la primera semana de septiembre. Asimismo, confirmó que, por el momento, la trayectoria del fenómeno se mantiene alejada de Baja California Sur, aunque las autoridades locales están constantemente monitoreando en caso de un cambio abrupto.

Actualmente, está registrando vientos sostenidos de 64 km/h y tiene una velocidad de desplazamiento de 14,5km/h. Las tormentas tropicales se convierten en huracanes cuando alcanzan los 119km/h. Asimismo, a partir de los 177 km/h, el fenómeno se considera un huracán mayor. Según el pronóstico, el primero de septiembre estará más cercano a las costas de EEUU, alejándose progresivamente hasta el viernes 5.

PUEDES VER: Ola de calor pone en peligro a 30 millones de personas en la costa oeste de EE.UU.: ¿qué estados son afectados?

lr.pe

Recomendaciones para el paso de un huracán

Tal como pasó con la cercanía del huracán 'Erin' a las costas de EEUU, el NWS recomendó a los ciudadanos de Baja California estar atentos a las actualizaciones que publicarán en el transcurso del día. Asimismo, aconsejó seguir las indicaciones de seguridad que las autoridades ejecuten, en caso de que la afectación sea mayor.

Asimismo, las autoridades mexicanas siguen pendientes de un ciclón originado por la tormenta tropical 'Lorena', que afectará a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Según la entidad, está ubicado cerca del sur de Oaxaca y tiene un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical.

