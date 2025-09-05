Fallece la duquesa de Kent: Katharine Worsley, decana de la familia real británica, muere a los 92 años

Katharine Worsley, duquesa de Kent, en una fotografía tomada en 1994 en Londres. | Foto: AFP

Katharine Worsley, duquesa de Kent, en una fotografía tomada en 1994 en Londres. | Foto: AFP

Katharine Worsley, más conocida como la duquesa Catalina de Kent, falleció a los 92 años. El Palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de la decana de la familia real británica mediante un comunicado oficial, en el que expresan su 'profunda tristeza".

De acuerdo con el documento, el fallecimiento de la duquesa de Kent sucedió la noche del 04 de septiembre de 2025. Ella pasó sus últimos momentos en compañía de su adorada familia en el palacio de Kensington.

¿Quién era la duquesa de Kent?

Katharine Worsley pertenecía a una familia aristócrata de Yorkshire y contrajo nupcias en 1961 con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de la reina Isabel II, quien sigue siendo miembro activo de la familia real, a sus 89 años.

La duquesa, una talentosa pianista y cantante, vivía separada de su esposo, aunque la pareja nunca se divorció. Tras el fallecimiento de la reina Isabel, se convirtió en la decana de la familia real, aunque no era un miembro activo desde 2002.

Luego de su retiro de la familia real británica, la duquesa de Kent impartió en secreto clases de música durante trece años en una escuela primaria pública del noreste de Inglaterra

"El rey, la reina y todos los miembros de la familia real se unen al duque de Kent, a sus hijos y nietos en su duelo y para recordar con cariño la dedicación de toda una vida que la duquesa demostró a las organizaciones con las que estaba vinculada, su pasión por la música y su empatía hacia los jóvenes", se lee en el comunicado.

Rinden homenaje a la duquesa de Kent

Guillermo, el príncipe de Gales, y su esposa, la princesa Catalina (Kate Middleton), también rindieron homenaje a la duquesa de Kent, afirmando que ‘trabajó sin descanso para ayudar a los demás y apoyar numerosas causas, en particular a través de su amor por la música’.”

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también tuvo palabras de elogio para la decana de la familia real, destacando su personalidad, que aportaba "compasión, dignidad y un toque humano en todo lo que hacía".