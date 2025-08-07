Gran fuga de gas alarma a ciudadanos en San Juan de Lurigancho: bomberos atienden la emergencia
La fuga de gas se registra en la calle Miguel Checa Eguiguren, en San Juan de Lurigancho. Ante esta situación, los bomberos y personal de serenazgo llegó a la zona.
Este jueves 7 de agosto se registró la fuga de gas en la calle Miguel Checa Eguiguren entre el distrito de San Juan de Lurigancho. Cuatro unidades de bomberos se encuentran en la zona atendiendo la emergencia.