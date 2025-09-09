HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Muere esposa de ex primer ministro de Nepal tras incendio en su casa provocado por manifestantes

El incendio de la vivienda, con ella aún adentro, ocurre en medio de las protestas por el bloqueo de las redes sociales en el país, que ya dejan varios muertos y heridos.

Las manifestaciones en Nepal van dejando 25 muertos y más de 500 heridos. Foto: EFE
Las manifestaciones en Nepal van dejando 25 muertos y más de 500 heridos. Foto: EFE

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro de Nepal, Jhalanath Khanal, murió el martes después de que manifestantes, quienes se identifican como la Generación Z, incendiaran su vivienda en Katmandú con ella adentro. Chitrakar fue trasladada de urgencia al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero murió por las graves quemaduras en varias partes del cuerpo.

Los manifestantes impidieron en un primer momento el ingreso de socorristas y que recién cuando la situación se desbordó, los equipos de emergencia pudieron rescatarla. Los desmanes van dejando, al menos 25 muertos y más de 500 han resultado heridos en enfrentamientos en los alrededores de Katmandú y otras ciudades.

Más ataques contra miembros del gobierno en Nepal

El ministro de Finanzas de Nepal, Bishnu Prasad Paudel, también fue víctima de los hechos violentos. El funcionario fue perseguido, pateado y golpeado en medio de las protestas. Se le vio al ministro corriendo, pero a mitad de su huida, un manifestante le propinó una patada repentina, haciendo que cayera al suelo. Por un instante, se tambaleó, pero luego se puso de pie rápidamente y continuó corriendo en un intento desesperado por escapar de la multitud enfurecida.

La Corte Suprema de Nepal en llamas tras protestas en Katmandú este 9 de septiembre.

El ex primer ministro y presidente del Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, y su esposa, la actual ministra de Relaciones Exteriores, Arju Rana Deuba, también se les observó heridos cuando su residencia fue atacada por manifestantes.

¿Qué ocurre en Nepal?

Las protestas, que comenzaron el 8 de septiembre, estallaron después de que el gobierno bloqueara las redes sociales, como Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube, alegando problemas fiscales y de ciberseguridad. Los ciudadanos consideraron la medida un ataque a la libertad de expresión y una forma de encubrir la corrupción. La escalada obligó al primer ministro KP Sharma Oli a dimitir, mientras los manifestantes incendiaban edificios del gobierno, incluida la Casa del Parlamento y la Oficina del Presidente.

El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel instó a la calma el martes, pidiendo a los manifestantes dialogar. "Insto a todas las partes a mantener la calma, evitar más daños a la nación y sentarse a la mesa de negociaciones. En una democracia, las demandas ciudadanas pueden abordarse mediante el diálogo y la negociación", declaró en un comunicado.

A pesar de que la prohibición se levantó el lunes por la noche, las protestas continuaron. Los manifestantes incendiaron las casas de algunos de los principales líderes de Nepal. El aeropuerto de Katmandú también fue cerrado, y helicópteros del ejército trasladaron a algunos ministros a lugares seguros.

