Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas
El Musulmán es un influencer que presumía su estilo de vida en redes sociales, donde mostraba lujos y viajes ostentosos. Recientemente fue detenido por las autoridades argentinas en Mar del Plata por presuntamente vender cocaína.
Leandro Colella, mejor conocido como El Musulmán, es un joven de 26 años que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram. En sus redes sociales solía combinar mensajes motivacionales y de fe con la ostentación de autos de lujo y viajes exclusivos. Sin embargo, la Justicia lo investiga por presunto vínculo con el narcotráfico: fue detenido en Mar del Plata por aparentemente vender cocaína.
El influencer, que se presentaba como “inversor en criptomonedas” y “creador de contenido”, habría utilizado una panadería como pantalla para justificar sus ingresos. Según las investigaciones, coordinaba la venta de drogas por mensajería instantánea y realizaba entregas tipo delivery a bordo de una camioneta Volkswagen.
El Musulmán fue capturado tras varios meses de seguimiento
Apodado El Musulmán por sus vestimentas y referencias religiosas, fue capturado en Mar del Plata, frente al centro comercial Los Gallegos, luego de varios meses de seguimiento. Los operativos posteriores en su vivienda del barrio El Martillo y en el local de su supuesto “emprendimiento” incrementaron las sospechas sobre su modus operandi.
Mientras permanece detenido en la Alcaidía Penitenciaria de Batán y espera declarar ante el Poder Judicial, su doble vida —entre la espiritualidad en redes y la venta de cocaína— quedó al descubierto. Para las autoridades, detrás de los mensajes de fe y superación se ocultaba una estructura de narcotráfico con vínculos regionales.