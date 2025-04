“Dios nos ha hecho libres”: el firme mensaje del papa Francisco a favor de la población LGBTIQ+

El jesuita Jorge Bergoglio conocido con el nombre de papa Francisco, fue electo el 13 de marzo de 2013, cuando la imagen de la Iglesia Católica se encontraba envuelta en escándalos de abusos, corrupción y conflictos internos tras la renuncia de Benedicto XVI. A los 76 años, Francisco fue el primer papa latinoamericano en liderar la Iglesia Católica en el Vaticano.

Durante sus 12 años de papado, el sumo pontífice recibió fuertes críticas por su mentalidad cálida y humilde, los sectores religiosos más conservadores se enfrentaron con las reformas que realizó en favor de la inclusión de las personas LGTBIQ+, las mujeres y los discapacitados. "La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Dios en la creación nos ha hecho libres", fue la frase que marcó una nueva doctrina en el catolicismo.

"Si una persona es gay, ¿quién soy yo para juzgarla?"

Para Francisco, la Iglesia no podía cerrarles las puertas a las personas LGTBIQ+: "Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?", fue una de sus frases más famosas y recordadas. Su declaración hacía referencia a los sacerdotes homosexuales, pero también fue interpretada como una postura de apertura y compresión para esta población dentro de la Iglesia Católica. El pontífice se mostró abierto a las uniones civiles entre personas del mismo sexo y autorizó que los sacerdotes puedan bendecir a estas parejas.

Su mentalidad inclusiva lo distinguió de su antecesor, el papa Benedicto XVI, quien declaró que las personas homosexuales tenían un "mal moral intrínseco". Para Francisco, en cambio, "ser homosexual no es un delito, es una condición humana". En este sentido, instó a los creyentes a diferenciar "entre pecado y delito". Durante una conferencia de prensa sobre los países que criminalizan la homosexualidad, afirmó: "Somos todos hijos de Dios, y Dios nos quiere como estamos".

Vicens Lozano, autor de 'Vaticangate' e 'Intrigas y poder en el Vaticano' sostuvo que el papa no ahondaba en las divisiones de la Iglesia Católica para evitar conflictos internos, pero que sí respaldaba el debate del tema. "Francisco luchó contra la 'cultura de la impunidad' sobre los casos de abusos sexuales dentro de la iglesia, él expulsó a muchos sacerdotes por este tema", expresó Lozano.

"Los homosexuales son hijos de Dios"

En el 2020, el papa Francisco recibió duras críticas luego de afirmar, en una Conferencia Episcopal Italiana, que se debe defender las uniones civiles entre los homosexuales. Según la Agencia Católica de Noticias, el sumo pontífice sostuvo que "las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello".

Asimismo, en el documental 'Francesco', el papa expresó su deseo de crear una 'ley de convivencia civil', porque "tienen derecho a estar protegidos legalmente". Sin embargo, su apoyo abierto y comprensivo no se aplicaba dentro de la misma iglesia; puesto que, las personas de esta comunidad no podían pertenecer a la enseñanza oficial según la política del sacerdocio de la Iglesia Católica. Sus reformas propuestas ahora son parte de un legado que no se sabe si continuará.

