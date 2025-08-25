Detectan el primer caso humano del parásito del gusano come carne en EEUU, asociado a un viaje de El Salvador

El primer caso del gusano barrenador en humanos fue confirmado en EE.UU. levantando las alertas ante la llegada de esta especie. | Foto: Composición LR

El primer caso del gusano barrenador en humanos fue confirmado en EE.UU. levantando las alertas ante la llegada de esta especie. | Foto: Composición LR

El gusano barrenador del Nuevo Mundo ha llegado a EE.UU, siendo detectado el primer caso humano en el país. Ello fue anunciado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) en la mañana de hoy, 25 de agosto. La persona que trajo al espécimen habría viajado recientemente a El Salvador.

Pese a ello, el gusano barrenador no representa un peligro para la salud pública de EE.UU., ya que este suele afectar a ganados enteros, y muy poco a las personas. Sin embargo, cuando entra en contacto con los humanos, sus efectos pueden ser fatales, ya que se produce la miasis. En México, a finales de julio, se reportó el fallecimiento de una mujer tras la infección de esta especie.

¿Cuál es el peligro del gusano barrenador en humanos?

El gusano barrenador del nuevo mundo proviene de la Cochliomyia hominivorax, una especie de mosca, y puede acabar con ganados enteros. Suelen encontrarse con abundancia en Centroamérica y México, y también puede infectar a las mascotas. Según NBC News, entre 1980 y 1990, hubo brotes graves en estas partes del mundo, pero fueron erradicados.

Lo que produce el gusano barrenador es la miasis. Esta consiste en que una mosca adulta coloca sus huevos en una cavidad natural del cuerpo o en una herida abierta. Estos eclosionan en pocas horas, y las larvas comienzan a consumir el tejido vivo y muerto de su huésped, generando dolor, mal olor en la zona afectada y hasta fiebre en los casos más graves.

Así se ve la mosca que prolifera los huevos del gusano barrenador. Foto: La Nación.

¿Cómo combatirá EE.UU. la llegada del gusano barrenador?

Pese a ello, las infecciones en humanos pueden tratarse, ya que la fatalidad de ellas es rara. Sin embargo, en casos graves, sobre todo en pacientes mayores o con enfermedades crónicas, las consecuencias pueden ser mortales. Así fue el caso de una mujer de 86 años pertenecientes al municipio de Candelaria, en Campeche. La miasis agravó las complicaciones que ya tenía, por lo que terminó falleciendo.

Ante esta confirmación de caso en EE.UU. la Secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, anunció un plan estratégico para combatir a estas larvas. La maniobra incluye la proliferación de millones de moscas estériles, lo que podría detener la proliferación, extinguiendo a la especie. La representante se basó en la ejecución de esta técnica usada en 1960 en el país, cuando sufrieron su último ataque de gusano barrenador.