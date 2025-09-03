HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha sorprendido en TikTok al decir que el desayuno chileno es el mejor del mundo. "Este es de lejos el mejor desayuno del mundo", sostuvo.

Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, resalta que el desayuno con marraqueta de Chile es el mejor del mundo.
Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, resalta que el desayuno con marraqueta de Chile es el mejor del mundo.

El alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, ha sorprendido en publicar un clip en TikTok en el contexto del 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. Precisamente, Chile y Perú competirán para llegar a la final y consagrarse como el ganador: pan con chicharrón o marraqueta chilena.

La competencia es viral en redes sociales y donde la autoridad de Santiago, Desabordes, aprovechó en responder al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y menciona que el desayuno chileno es el mejor del mundo acompañado de la marraqueta. "Este es de lejos el mejor desayuno del mundo", expresó.

PUEDES VER: Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

lr.pe

Alcalde chileno dice que la marraqueta es el mejor desayuno del mundo

Perú tiene actualmente como rival a Chile, pan con chicharrón versus la marraqueta. La competencia ya causa todo un furor a través de Instagram, TikTok, Youtube y otras plataformas. Por lo que, en respuesta al alcalde Lima, su homólogo chileno, Mario Desbordes, aprovechó en dar visibilidad al desayuno típico de su país. "Acabo de ver un desafío que hace mi colega, el alcalde de Lima".

Desbordes, presenta a la marraqueta junto a la palta, huevo y jamón, "Le pido a nuestros compatriotas y a los que viven en Chile que conocen lo que es la marraqueta, que empiecen a votar porque este es de lejos el mejor desayuno". Sus declaraciones reavivan la competencia sana entre ambos países.

PUEDES VER: Mundial de desayunos Ibai: dónde votar por el pan con chicharrón

lr.pe

¿Qué es la marraqueta?

La marraqueta de Chile es un pan elaborado con harina de trigo, agua, sal y levadura. Su contextura es crujiente por fuera y blanda por dentro. Además, los chilenos cortan el pan a la mitad para echar palta en su interior, la cual se le agrega sal de acuerdo con el gusto de las familias. Así, su facilidad de preparación lo convirtió en un desayuno típico en el país sureño.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

  • FacebookTikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
