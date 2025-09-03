HOYSuscripcion LR Focus

USA

Multas de $1.000 diarios: ICE impone sanción a inmigrantes con órdenes de deportación en EEUU

La administración Trump planteó una multa de $1,000 para inmigrantes con órdenes de deportación, imponiendo una presión económica sumado a las redadas de ICE.

La administración de Donald Trump promovió la deuda de US$ 1.000 diarios a inmigrantes que se mantienen en EEUU pese a tener órdenes de deportación.
| Foto: Composición LR

La administración de Donald Trump ha dado los primeros pasos en su iniciativa para imponer una multa de $1.000 dólares diarios para los inmigrantes que se mantengan en EEUU pese a tener órdenes de deportación. La medida, evaluada desde abril de este año, busca promover la autodeportación de estas personas, mencionando que la deuda se anulará por completo e incluso recibirán un bono monetario.

Pese a esta presión económica, las agencias adviertes que quienes no sigan la medida podrían enfrentar sanciones mayores. Esta decisión se mantiene en la línea con las políticas anti migratorias que promueve Trump, que han incluido constantes redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el programa 287 (g), que le da el poder a autoridades locales y estatales de aplicar la ley de inmigración.

lr.pe

Así es la multa de US$ 1.000 dólares que deberán pagar inmigrantes en EEUU

La decisión de imponer multas para inmigrantes no viene solo de la administración del presidente. En realidad se basa en una disposición poco usada de una ley de inmigración de 1996. Ya no solo dependerán de las redadas, los centros de detención, los vuelos de deportación o la aplicación misma de la ley, sino también de la presión económica sobre los inmigrantes, que suelen vivir del día.

Sin embargo, según El País, abogados especialistas en temas migratorios lo ven como una amenaza de las que no se espera una cancelación, sino más bien para infundir miedo con grandes montos que son impagables. Asimismo, también cuestionan la ilegalidad de la maniobra que busca declarar este pago como ingresos imponibles, lo que permitiría el embargo de bienes.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó sobre los beneficios de la auto deportación de inmigrantes. Foto: X / Twitter.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó sobre los beneficios de la auto deportación de inmigrantes. Foto: X / Twitter.

lr.pe

EEUU también presenta el 'Proyecto Regreso a casa' para que inmigrantes se autodeporten

Pese a que existe esta presión financiera, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ha promovido el 'Proyecto regreso a casa', en busca de que los inmigrantes se autodeporten. Esta medida ofrece no solo un viaje gratuito, sino también un 'bono de salida' de US$ 1.000. Además, todas las sanciones impuestas por no cumplir la orden de expulsión se anularían de manera inmediata, incluida la mencionada multa.

Por el momento, no se ha revelado cuántos inmigrantes se verían afectados, aunque sí se ha estimado que el monto de esta sanción ascendería a los US$ 6 millones, algo que Scott Bessent, secretario del Tesoro, espera cobrar. Asimismo, confirmó que el Servicio de Cobro de Deudas del Tesoro colaborará con ICE para que se ejecuten los pagos.

