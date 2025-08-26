HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cuadro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial es ubicado en Argentina gracias a un anuncio de venta inmobiliaria

El cuadro hallado en Argentina llevaba el nombre de "Retrato de una dama". Esta obra, inicialmente, formó parte de la colección del judío Jacques Goudstikker, quien falleció en 1940.

El cuadro ‘Retrato de una dama’ robado por los nazis fue ubicado en una casa de Argentina.
El cuadro ‘Retrato de una dama’ robado por los nazis fue ubicado en una casa de Argentina. | Difusión

Un cuadro que se había perdido durante la Segunda Guerra Mundial y que se cree fue robado a un coleccionista judío en Ámsterdam por los nazis, fue ubicado en una casa en Argentina. El descubrimiento, que fue reportado por el diario neerlandés AD, ocurrió cuando la propiedad fue puesta en venta y una de las fotos que acompañaba el anuncio mostró la obra.

La pintura, titulada "Retrato de una dama", fue hecha por el pintor italiano Giuseppe Ghislandi y formaba parte de la valiosa colección de Jacques Goudstikker, un comerciante de arte judío. Goudstikker falleció poco después del inicio de la guerra mientras intentaba escapar de los nazis. Tras su muerte, más de 1.100 piezas de su colección fueron compradas a precios muy bajos por altos funcionarios nazis.

Así llegó el cuadro robado por los nazis a Argentina

La obra en cuestión, retrato de la condesa Colleoni, acabó finalmente en manos de Friedrich Kadgien, un miembro de las SS y funcionario nazi que estuvo involucrado en la planificación económica que sustentó la maquinaria bélica de Alemania, incluyendo la confiscación de diamantes a comerciantes judíos en Ámsterdam. Después de la guerra, Kadgien huyó primero a Suiza y luego se trasladó a Argentina, donde vivió hasta su muerte en Buenos Aires en 1978.

Durante años, muchos periodistas del diario AD intentaron contactar a las hijas de Kadgien sin éxito, hasta que recientemente se encontraron con un anuncio de venta de una propiedad que les pertenecía. Al revisar las fotos del inmueble, descubrieron la pintura colgada sobre un sofá en el salón. Los documentos históricos indican que Kadgien había acumulado tanto diamantes como obras de arte a través de extorsiones realizadas en Ámsterdam.

Cuadro encontrado en casa de Argentina sería totalmente auténtico

En cuanto a la autenticidad de la pintura, la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos (RCE) aseguró que "no hay motivos para pensar que pueda ser una copia". Por otro lado, los descendientes de Jacques Goudstikker tienen la intención de reclamar la obra, aunque aún se desconoce su valor exacto.

"Mi búsqueda de las obras de mi suegro comenzó a finales de los noventa y no la he abandonado hasta hoy. El objetivo de mi familia es recuperar cada pieza robada de la colección de Goudstikker y restaurar el legado de Jacques", aseguró Marei von Saher, de 81 años.

Herederos de Goudstikker hicieron reclamo formal para obtener cuadro robado por nazis

La situación podría desencadenar un largo proceso legal si las actuales propietarias se niegan a entregar la pintura, advirtió la RCE. “Puede ser una historia complicada”, señalaron los herederos, quienes ya han formalizado su reclamación después de que el periódico AD publicara la noticia.

Por otro lado, los investigadores de la RCE encontraron en las redes sociales de las hijas de Kadgien una segunda pintura que también se había perdido: un bodegón floral del pintor neerlandés Abraham Mignon. Sin embargo, su origen preciso aún está siendo investigado.

