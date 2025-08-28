Michelle Philpots, una mujer británica residente en Spalding (Inglaterra), vive desde hace más de 30 años con amnesia anterógrada, un trastorno neurológico que le impide formar nuevos recuerdos de largo plazo. Cada mañana despierta sin recordar lo ocurrido el día anterior, lo que la obliga a reiniciar su vida constantemente.

La condición se originó tras dos accidentes de tránsito: el primero ocurrió en 1985 y el segundo, en 1990. Fue este último el que dejó secuelas permanentes en su cerebro. Desde 1994, Michelle ya no puede almacenar recuerdos recientes. Sus vivencias, conversaciones y acontecimientos se desvanecen mientras duerme.

PUEDES VER: Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

¿Cuál es la estrategia del esposo de Michelle Philpots para hacerle recobrar la memoria?

Pese al diagnóstico, en 1997 se casó con Ian Philpots, quien desde entonces se ha convertido en su principal sostén. Consciente de que su esposa olvidará la boda y cada momento compartido, él diseñó un sistema de apoyo con notas adhesivas, calendarios, agendas electrónicas y fotografías colocadas en distintos espacios de la casa.

Cada superficie del hogar funciona como un recordatorio permanente que ayuda a Michelle a orientarse en su rutina diaria. “Las notas son mi vida, sin ellas estaría perdida”, ha declarado Michelle en diversas entrevistas. Una de ellas, escrita por Ian, destaca entre todas: “Recuerda que te amo”.

El caso de Michelle Philpots inspiró la película ‘50 primeras citas’ protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Foto: Difusión

La comunidad de Spalding también se ha adaptado: comerciantes y vecinas y vecinos la saludan siempre con la misma cordialidad, aun sabiendo que para ella cada encuentro es como si fuera el primero. Michelle conserva intactos sus recuerdos de infancia y juventud, previos a los accidentes. Puede evocar canciones favoritas, direcciones antiguas y amistades de décadas pasadas. Lo que desaparece son los recuerdos recientes: cumpleaños, reuniones familiares o viajes, que solo permanecen a través de fotografías o relatos repetidos.

¿Qué película de EEUU inspiró el caso de Michelle Philpots?

La historia de los Philpots llamó la atención internacional y fue una de las inspiraciones para la película estadounidense ‘50 primeras citas’, estrenada en 2004. En la comedia romántica, la protagonista (Drew Barrymore) sufre una condición similar, y su pareja (Adam Sandler) se dedica a reconquistarla cada día. Aunque el filme suaviza el drama con humor y un entorno paradisíaco en Hawái, el trasfondo guarda relación con la experiencia real de Michelle.