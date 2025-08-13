HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

El príncipe Harry y Meghan Markle renuevan contrato con Netflix, pero con ciertas limitaciones: estos son los nuevos términos

Si bien el nuevo contrato con Netflix de la expareja real es menos lucrativo, les permite ofrecer sus proyectos a otros estudios.

La productora del príncipe Harry y Meghan Markle estría preparando nuevos proyectos para el gigante de streaming.
La productora del príncipe Harry y Meghan Markle estría preparando nuevos proyectos para el gigante de streaming. | Foto: Composición LR/ People & Vecteezy

El príncipe Harry, hijo menor del monarca británico Charles III, y su esposa Meghan Markle continuarán desarrollando proyectos de cine y televisión para Netflix, pero con condiciones más limitadas, anunció el gigante del streaming el lunes.

La pareja, distanciada de la casa real británica y residente en Estados Unidos, ha trabajado con Netflix desde 2020. Produjo el documental 'Harry & Meghan' y la serie 'Con amor, Meghan', en la que la duquesa de Sussex aparece como una experta en tareas domésticas.

La serie tendrá una segunda temporada y hay un especial de Navidad previsto para diciembre, informó Netflix.

El príncipe Harry y Meghan Markle firman acuerdo con Netflix

A diferencia del acuerdo anterior, en el que Netflix tenía exclusividad sobre las producciones de la pareja, en el nuevo convenio la plataforma tiene el derecho de aprobar o rechazar un proyecto antes de que la productora de Harry y Meghan, Archewell Productions, pueda ofrecerlo a otros estudios.

Por lo general, los acuerdos de primera opción son menos lucrativos que los acuerdos exclusivos, aunque también proporcionan más flexibilidad a los productores.

"Nos enorgullece extender nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo conjunto para incluir la marca 'As Ever'", declaró Markle, refiriéndose a su recientemente lanzada línea de productos de estilo de vida y hogar, que incluye vinos y mermeladas.

Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, describió a Harry y a Meghan Markle como "voces influyentes cuyas historias resuenan en el público de todo el mundo", según un comunicado.

La historia del príncipe Harry y Meghan Markle

La pareja se casó en 2018, y dos años después se mudó a California tras abandonar sus obligaciones con la familia real. Al perder la financiación de la Corona, firmó su primer acuerdo con Netflix en 2020 por un valor estimado de 100 millones de dólares.

Esa cifra nunca se confirmó y no se han revelado los términos financieros de la renovación. Según el diario The New York Times, que cita este lunes una fuente familiarizada con lo convenido, el nuevo acuerdo tiene un valor menor para Harry y Meghan que el anterior.

'Harry & Meghan', una serie de seis episodios que revela todo sobre su relación y su salida de la Casa de Windsor, tuvo 23 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, un récord para un documental de Netflix.

A pesar de las críticas demoledoras, 'Con amor, Meghan' superó los cinco millones de visualizaciones en la primera mitad de 2025, convirtiéndose en el programa de cocina más visto de Netflix.

El próximo especial navideño mostrará a Markle como anfitriona de "amigos y familiares" mientras "decoran los salones, preparan banquetes navideños, elaboran regalos conmovedores y comparten muchas risas", anuncia el comunicado.

A finales de este año, Netflix estrenará un cortometraje documental de Archewell Productions sobre un pequeño orfanato en Uganda.

La pareja también está produciendo una adaptación romántica de la novela de Carley Fortune, 'Te veo en el lago', aunque aún no se ha confirmado su estreno en Netflix.

