Publicidad de gel de baño es censurada en Reino Unido por acusaciones de contenido racista

La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) actuó tras recibir quejas sobre el anuncio que perpetúa estereotipos negativos hacia personas de piel más oscura. | Foto: Composición LR/Home Tester Club & ASA

El regulador británico de la publicidad prohibió este miércoles un anuncio del gel de ducha Sanex, propiedad del grupo estadounidense Colgate-Palmolive, por sugerir que la piel negra es "problemática" y la blanca "superior".

La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA, por sus siglas en inglés) informó que actuó tras recibir dos quejas que señalaban que el anuncio televisivo perpetuaba estereotipos negativos sobre las personas de piel más oscura.

El anuncio de un gel de ducha Sanex fue censurado por connotaciones racistas

El anuncio, emitido en junio, mostraba a dos modelos negras con "piel con picazón y seca, que se presentaba como problemática", mientras que una modelo blanca aparecía con la piel suave.

Según el regulador, "la publicidad puede reforzar el estereotipo racial negativo y ofensivo según el cual la piel negra es problemática y la blanca es superior".

El organismo regulador determinó que el anuncio no debía volver a emitirse, ya que infringía las normas que prohíben la publicidad dañina u ofensiva.

Grupo Colgate-Palmolive se disculpa por anuncio racista de gel de ducha Sanex

Según el comunicado de la ASA, Colgate-Palmolive, propietaria de la marca Sanex, explicó durante la investigación que la puesta "en escena de modelos de diferentes orígenes y colores de piel" formaba parte de su compromiso "con la diversidad", con la idea de que el producto "es adecuado para todos".

La ASA aceptó que el mensaje no fue intencional, pero advirtió a la compañía que "se asegurara de evitar causar una ofensa grave por motivos raciales".

"Nuestra publicidad tenía como objetivo destacar la forma en que nuestra línea Skin Therapy favorece la salud de la piel, sin importar el tipo de piel", reaccionó este miércoles Colgate-Palmolive, añadiendo que toma "nota" de la decisión.