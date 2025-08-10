HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Terremoto de 6,1 en Turquía: imágenes del fuerte sismo sentido en Estambul y otras ciudades del país

A través de redes sociales y medios locales, se empezaron a difundir rápidamente las imágenes del terremoto de 6,1 registrado en Turquía.

Este domingo se registró un terremoto de 6,1 grados en Turquía.
Este domingo se registró un terremoto de 6,1 grados en Turquía. | Composición LR

Turquía registró un terremoto de 6,1 grados de magnitud en la escala de Richter este domingo, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico, ocurrido a 10 kilómetros de profundidad al suroeste del distrito de Bigadic, ya ha registrado réplicas en el mismo distrito.

Las imágenes del fuerte sismo sentido en Estambul y otras ciudades del país fueron difundidas por usuarios en redes sociales y medios internacionales, como CNN en su franquicia local. En ellas, se pueden ver casas colapsadas y a la población en busca de ayuda.

lr.pe

Casas en escombro y pánico tras terremoto de 6,1 grados en Turquía

La región de Sindirgi, al oeste de Turquía, fue una de las zonas más afectadas tras el fuerte sismo que se registró en el país. En un video compartido por un residente, se puede ver una casa completamente destruida tras el terremoto. Se puede ver a una multitud que se acerca para corroborar si hay personas atrapadas en el derrumbe.

En una imagen difundida por la cadena turca de CNN, se puede ver cómo una tienda se vio afectada por la caída de los productos tras el fuerte sismo. A través de una cámara de seguridad, se puede ver cómo una persona ubicada en la tienda se dirige hacia la salida.

larepublica.pe

lr.pe

Se registran 4 heridos tras terremoto en Turquía

Tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Sindirgi, en Balıkesir, el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya, confirmó que 4 personas resultaron heridas; sin embargo, están siendo tratadas en los hospitales del país y su salud no corre peligro, según confirmó el ministro de Salud turco.

Autoridades del país informaron que siguen en la búsqueda de personas tras los 10 derrumbes ocurridos en Turquía. El alcalde de Balıkesir, Ahmet Akın, reportó que existen "algunos problemas en los edificios" en declaraciones para CNN.

lr.pe

Presidente de Turquía envía condolencias tras terremoto

El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, expresó sus condolencias a todos los ciudadanos que se vieron afectados por el terremoto ocurrido en Balıkesir y que también se sintió en Estambul y en zonas aledañas del país.

"Expreso mis condolencias a todos nuestros ciudadanos afectados por el terremoto ocurrido en Balikesir y que también se sintió en las provincias circundantes. Desde el primer momento, todas nuestras instituciones competentes han tomado medidas y están tomando las medidas necesarias. Seguimos de cerca los acontecimientos. Que Dios proteja a nuestro país de todos los desastres".

