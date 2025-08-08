Jennifer López es impedida de entrar a tienda de lujo en Turquía y su reacción sorprende

Jennifer López tiene actualmente 56 años y está en plena gira mundial. Foto: E!

Jennifer López protagonizó un insólito momento durante su visita a la lujosa tienda Chanel en Estambul, Turquía, ubicada en el exclusivo centro comercial Istinye Park. La famosa cantante y actriz de 56 años fue impedida de ingresar por un guardia de seguridad, aparentemente porque el sitio estaba repleto de clientes, según informó el medio Turkiye Today.

La sorpresiva reacción de la intérprete fue captada por los paparazis. Lejos de generar un problema, se limitó solo a decir: “OK, no hay problema” mientras se retiraba de lugar. La exesposa de Ben Affleck vestía un conjunto rosado con unas gafas del mismo color.

Así fue la ‘venganza’ de Jennifer López a la tienda que no la dejó entrar

Minutos después del incómodo, los encargados de Chanel se acercaron a Jennifer López para invitarla a que regrese a la tienda, pero ella rechazó la propuesta. En lugar de ello, según el medio citado, prefirió gastar miles de dólares en otras boutiques como Celine y Beymen.

La artista se encuentra actualmente en plena gira mundial con su tour ‘Up All Night’, que incluye 19 conciertos en continentes como Europa, Asia y Medio Oriente. Inició el 8 de julio en España y culminará el 10 de agosto en Kazajistán.