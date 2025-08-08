HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Jennifer López es impedida de entrar a tienda de lujo en Turquía y su reacción sorprende

La cantante norteamericana Jennifer López decidió 'vengarse' de boutique que no la dejó entrar y gastó miles de dólares para ello.

Jennifer López tiene actualmente 56 años y está en plena gira mundial. Foto: E!
Jennifer López tiene actualmente 56 años y está en plena gira mundial. Foto: E!

Jennifer López protagonizó un insólito momento durante su visita a la lujosa tienda Chanel en Estambul, Turquía, ubicada en el exclusivo centro comercial Istinye Park. La famosa cantante y actriz de 56 años fue impedida de ingresar por un guardia de seguridad, aparentemente porque el sitio estaba repleto de clientes, según informó el medio Turkiye Today.

La sorpresiva reacción de la intérprete fue captada por los paparazis. Lejos de generar un problema, se limitó solo a decir: “OK, no hay problema” mientras se retiraba de lugar. La exesposa de Ben Affleck vestía un conjunto rosado con unas gafas del mismo color.   

PUEDES VER: Jennifer López se rompe la nariz al sufrir aparatosa caída en sus ensayos para los AMA 2025: así quedó el rostro de JLO

lr.pe

Así fue la ‘venganza’ de Jennifer López a la tienda que no la dejó entrar

Minutos después del incómodo, los encargados de Chanel se acercaron a Jennifer López para invitarla a que regrese a la tienda, pero ella rechazó la propuesta. En lugar de ello, según el medio citado, prefirió gastar miles de dólares en otras boutiques como Celine y Beymen.  

La artista se encuentra actualmente en plena gira mundial con su tour ‘Up All Night’, que incluye 19 conciertos en continentes como Europa, Asia y Medio Oriente. Inició el 8 de julio en España y culminará el 10 de agosto en Kazajistán.

Jennifer López en su salida a la tienda Chanel en Turquía. Foto: Pagesix.

Jennifer López en su salida a la tienda Chanel en Turquía. Foto: Pagesix.

Notas relacionadas
Yahaira Plasencia sorprendió con sensual ‘baile de la boa’ junto a Corazón Serrano en Trujillo y redes estallan: “La reencarnación de Jennifer López”

Yahaira Plasencia sorprendió con sensual ‘baile de la boa’ junto a Corazón Serrano en Trujillo y redes estallan: “La reencarnación de Jennifer López”

LEER MÁS
Sale a la luz la causa de la muerte de Jesús Guerrero, estilista de Kylie Jenner, Jennifer Lopez y otras celebridades en EEUU

Sale a la luz la causa de la muerte de Jesús Guerrero, estilista de Kylie Jenner, Jennifer Lopez y otras celebridades en EEUU

LEER MÁS
American Music Awards 2025: todo sobre el regreso de los premios con actuaciones, nominados y fecha confirmada

American Music Awards 2025: todo sobre el regreso de los premios con actuaciones, nominados y fecha confirmada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

LEER MÁS
Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

LEER MÁS
Laura Huarcayo sorprende al revelar el por qué abandonó la televisión y confiesa que sueña con volver: “Un programa familiar”

Laura Huarcayo sorprende al revelar el por qué abandonó la televisión y confiesa que sueña con volver: “Un programa familiar”

LEER MÁS
Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

LEER MÁS
Magaly Medina se burla de Edison Flores y su mensaje tras divorcio de Ana Siucho: "¿Este hombre no se sentía libre?"

Magaly Medina se burla de Edison Flores y su mensaje tras divorcio de Ana Siucho: "¿Este hombre no se sentía libre?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Entretenimiento

Laura Huarcayo sorprende al revelar el por qué abandonó la televisión y sueña con enamorarse: “Siempre hay esa esperanza”

Melcochita insiste en ser declarado Patrimonio Cultural pese a críticas contra proyecto de ley: "Pueden hablar, pero es democracia"

Josimar niega infidelidad a María Fe Saldaña y afirma que la mujer de las imágenes es su ‘prima’

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota