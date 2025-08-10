Este domingo 10 de agosto, un terremoto de magnitud 6,1 se registró en la provincia de Balikesir, al oeste de Turquía, informó el Departamento de Emergencias del país. La prensa local informa del derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi. Hasta ahora no se han reportado víctimas.

Según el canal de televisión TRT Haber, el movimiento telúrico se sintió durante unos 30 segundos aproximadamente en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida la capital, Estambul. Asimismo, tras el terremoto, se produjeron varias réplicas secundarias. El epicentro se situó a una profundidad de 11 km.

Información en desarrollo...