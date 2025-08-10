HOYSuscripcion LR Focus

Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Mundo

Terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía: movimiento se sintió en 10 regiones y duró 30 segundos

Según el Departamento de Emergencia de Turquía, el epicentro se situó a una profundidad de 11 km de la provincia de Balikesir.

Autoridades piden evacuar viviendas tras terremoto en Turquía. Foto: CNN Turquía
Este domingo 10 de agosto, un terremoto de magnitud 6,1 se registró en la provincia de Balikesir, al oeste de Turquía, informó el Departamento de Emergencias del país. La prensa local informa del derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi. Hasta ahora no se han reportado víctimas.

Según el canal de televisión TRT Haber, el movimiento telúrico se sintió durante unos 30 segundos aproximadamente en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida la capital, Estambul. Asimismo, tras el terremoto, se produjeron varias réplicas secundarias. El epicentro se situó a una profundidad de 11 km.

Información en desarrollo...

