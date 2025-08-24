A pesar de las graves situaciones vividas, Valencia criticó la falta de asistencia del consulado peruano en Francia, que solo ofreció ayuda por teléfono sin presencia física. | Foto: composición LR/América TV

Adrían Valencia es un peruano que cumplió 20 años el pasado domingo 17 de agosto. Como regalo, sus padres decidieron obsequiarle un viaje a España, recorrido que también comprendía hacer una escala en Francia, país en el que sufriría abusos y burlas, según declaraciones brindadas a América Televisión.

Según el compatriota, al llegar a Francia para esperar por su siguiente vuelo, lo retuvieron ilegalmente por dos noches en la zona de espera de dicho país; pero esa no fue el único atropello en su contra: "Se burlaron de mi cruz, se burlaron de mi religión, de todo lo que yo tenía. De todo se burlaban los franceses, nada les importaba". Incluso, el peruano refirió que se mofaron de su llavero que tenía la imagen del Señor de los Milagros.

Maltratos contra peruanos en el extranjero: joven indicó que también sufrió intento de abuso sexual

Valencia también indicó que durante su primera noche retenido ilegalmente, junto a él se encontraba un refugiado de guerra el cual habría tratado de abusar sexualmente de él. Según el peruano, este sujeto le hacía preguntas sobre su situación sentimental, y su edad, entre otras. "Yo no quería estar en ese cuarto, no me sentía seguro", mencionó al respecto el joven.

Es así que el presunto abusador le pidió al peruano que asegure la puerta para que nadie pueda ingresar, para luego indicarle que si él quiere, podría dormir a su lado, dado que él no tenía ningún problema.

Peruano denuncia abusos en Francia: consulado peruano solo los ayudó por llamadas

Ante el medio previamente señalado, el joven de 20 años señaló que el consulado y la embajada peruana en Francia no les brindaron ayuda. En ese sentido, agregó que ninguna autoridad se presentó en persona para ofrecerles asistencia, a pesar de que la situación ya era conocida.

"La embajada de Perú pidió hablar con los policías franceses, pidieron a un encargad, pero los policías franceses no quisieron contestar", agregó Valencia.

Por otro lado, es importante mencionar que no hubo intérpretes en ningún momento durante su estadía en dicho territtorio. A su vez, el compatriota indicó que obligado a firmar documentos en francés, cuyo contenido desconocía, para poder recuperar sus pertenencias, como su celular y billetera.

