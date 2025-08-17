HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a disparos a siete personas dentro de un un billar

Ecuador enfrenta un semestre violento con 4.619 homicidios reportados, un aumento del 47 % en comparación con el año anterior, generando inquietud ante la inseguridad creciente en el país.

Videos de seguridad muestran el momento del ataque con armas largas en Ecuador.
Videos de seguridad muestran el momento del ataque con armas largas en Ecuador. | Composición LR

En la madrugada del domingo 17 de agosto, siete personas fueron asesinadas dentro de un billar en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador, informó la Policía Nacional de dicho país. El suceso, ocurrido en horas de la noche, se suma a una serie de ataques armados que golpean al país en medio de una crisis de seguridad.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban impactos de armas de fuego y que unidades especializadas trabajan en la investigación para determinar las causas y responsables del ataque. En redes sociales se difundió un video que muestra a varios encapuchados vestidos de negro llegando al lugar con armas largas, lo que evidencia la planificación del suceso.

PUEDES VER: Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Ataque armado en Santo Domingo

La Policía Nacional detalló que los agentes hallaron en el interior del billar los cuerpos de siete personas sin vida a consecuencia de disparos. El ataque ocurrió en plena madrugada, lo que incrementa la alarma entre los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho se convirtió en uno de los más sangrientos de este mes y refuerza la percepción de inseguridad en Ecuador.

El video viralizado en redes sociales expone la crudeza de la violencia. En las imágenes se aprecia a hombres encapuchados ingresando con armas largas. El material audiovisual se convirtió en una pieza clave para las pesquisas, ya que permitiría identificar a los responsables del múltiple asesinato.

PUEDES VER: Masacre en Ecuador: grupo armado abre fuego contra una multitud que bebía en los exteriores de una discoteca

Historial de asesinatos en Ecuador en lo que va de 2025

Este caso no es aislado. El 17 de abril, un ataque en una gallera del municipio de El Carmen, en la provincia de Manabí, dejó 12 muertos y nueve heridos. Ese mismo mes, cinco personas fueron asesinadas y otras cinco resultaron heridas en Manta, también en Manabí.

El 26 de abril, un ataque armado en un local nocturno de la provincia de El Oro dejó cinco fallecidos. En julio, la violencia continuó: cinco cadáveres maniatados fueron encontrados en Puerto López (Manabí) y, tres días después, nueve personas murieron en Playas, provincia del Guayas, en otro ataque en un billar. El 27 de julio, un ataque en un bar de El Empalme (Guayas) dejó 17 muertos y 11 heridos. Poco después, cinco personas más fallecieron en Pichincha (El Oro) cuando sicarios irrumpieron en la vivienda de un hombre en arresto domiciliario.

Asimismo, el 3 agosto, tres personas murieron en una cancha de fútbol de El Oro. Días después, cuatro fallecieron y seis quedaron heridas en un ataque a embarcaciones en alta mar, en la misma provincia. El 10 de agosto, ocho personas fueron asesinadas en una discoteca de Santa Lucía (Guayas) y, en la misma jornada, seis ciudadanos murieron en Monte Sinaí (Guayas) por disparos de sujetos que llegaron en camionetas.

PUEDES VER: Investigan masacre en Ecuador: sicarios mataron a 17 personas al azar dentro de una comunidad rural

El semestre más violento en la historia del país

Ecuador atraviesa una escalada del crimen organizado que ha llevado al presidente Daniel Noboa a declarar el “conflicto armado interno” contra las bandas, a las que catalogó como terroristas. Según el Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año se registraron 4.619 homicidios, lo que representa un incremento del 47 % en comparación con el mismo semestre de 2024, cuando hubo 3.143 asesinatos.

El país mantiene una cifra alarmante: un promedio de un asesinato por hora. La disputa por territorio entre las organizaciones criminales ha intensificado los ataques y masacres, generando temor en distintas provincias como Manabí, El Oro y Guayas. La violencia se ha expandido hacia recintos deportivos, discotecas, billares y hasta en zonas costeras.

