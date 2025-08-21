El único lugar del Perú incluido por una prestigiosa revista internacional entre las siete maravillas naturales de Sudamérica

La Playa Roja de Paracas, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, en la región Ica, fue seleccionada por la revista National Geographic como una de las siete maravillas naturales de Sudamérica. Este reconocimiento internacional destaca la importancia de este espacio natural peruano, tanto por su particular geología como por la variedad de especies que habitan en su ecosistema marino y costero.

El arenal recibe su característico color rojizo debido a fragmentos de granodiorita rosada, roca de origen volcánico que, tras un proceso de erosión, se deposita en la playa gracias al oleaje. Esta combinación de tonalidades, unida al mar y a los cerros costeros, conforma un paisaje de gran atractivo visual. El área forma parte de un entorno protegido que resguarda flora y fauna propias del litoral peruano.

PUEDES VER: Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Características geológicas y diversidad de especies

La arena rojiza de la Playa Roja se origina en los acantilados de Punta Santa María. El constante impacto de las olas y la acción de los vientos han permitido que el material rocoso se deposite de manera continua, manteniendo su coloración a lo largo del año. La Reserva Nacional de Paracas, donde se encuentra este atractivo, conserva más de 335 mil hectáreas de desierto y mar, consideradas estratégicas para la preservación de especies en la costa del Pacífico.

En este ecosistema habitan leones marinos, lobos finos, pingüinos de Humboldt, nutrias, tiburones y orcas. Además, se registran más de 225 especies de aves, entre ellas flamencos y cormoranes. La corriente de Humboldt aporta nutrientes que favorecen la abundancia de vida marina, consolidando a Paracas como uno de los espacios con mayor biodiversidad de la costa peruana.

Reconocimiento de National Geographic

La inclusión de la Playa Roja de Paracas en la lista elaborada por National Geographic la ubica entre los destinos naturales más representativos de Sudamérica. Este listado resalta escenarios que combinan características geológicas únicas y ecosistemas de relevancia ambiental. La mención de la revista contribuye a posicionar a la Reserva Nacional de Paracas dentro de los principales atractivos naturales de la región, junto con otros espacios destacados del continente.