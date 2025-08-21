HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Sociedad

El único lugar del Perú incluido por una prestigiosa revista internacional entre las siete maravillas naturales de Sudamérica

Este lugar del Perú, que se ubica en el sur del país, se encuentra dentro de las siete maravillas naturales de Sudamérica

Esta playa es elegida como una de las siete maravillas naturales en Sudamerica.
Esta playa es elegida como una de las siete maravillas naturales en Sudamerica. | Foto: Composición LR

La Playa Roja de Paracas, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, en la región Ica, fue seleccionada por la revista National Geographic como una de las siete maravillas naturales de Sudamérica. Este reconocimiento internacional destaca la importancia de este espacio natural peruano, tanto por su particular geología como por la variedad de especies que habitan en su ecosistema marino y costero.

El arenal recibe su característico color rojizo debido a fragmentos de granodiorita rosada, roca de origen volcánico que, tras un proceso de erosión, se deposita en la playa gracias al oleaje. Esta combinación de tonalidades, unida al mar y a los cerros costeros, conforma un paisaje de gran atractivo visual. El área forma parte de un entorno protegido que resguarda flora y fauna propias del litoral peruano.

PUEDES VER: Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

lr.pe

Características geológicas y diversidad de especies

La arena rojiza de la Playa Roja se origina en los acantilados de Punta Santa María. El constante impacto de las olas y la acción de los vientos han permitido que el material rocoso se deposite de manera continua, manteniendo su coloración a lo largo del año. La Reserva Nacional de Paracas, donde se encuentra este atractivo, conserva más de 335 mil hectáreas de desierto y mar, consideradas estratégicas para la preservación de especies en la costa del Pacífico.

En este ecosistema habitan leones marinos, lobos finos, pingüinos de Humboldt, nutrias, tiburones y orcas. Además, se registran más de 225 especies de aves, entre ellas flamencos y cormoranes. La corriente de Humboldt aporta nutrientes que favorecen la abundancia de vida marina, consolidando a Paracas como uno de los espacios con mayor biodiversidad de la costa peruana.

PUEDES VER: Aeropuerto de Jaén alista su reapertura: estos son los detalles técnicos pendientes para recibir vuelos comerciales, vía Corpac

lr.pe

Reconocimiento de National Geographic

La inclusión de la Playa Roja de Paracas en la lista elaborada por National Geographic la ubica entre los destinos naturales más representativos de Sudamérica. Este listado resalta escenarios que combinan características geológicas únicas y ecosistemas de relevancia ambiental. La mención de la revista contribuye a posicionar a la Reserva Nacional de Paracas dentro de los principales atractivos naturales de la región, junto con otros espacios destacados del continente.

Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: "El 50% del sector de transporte no salió a trabajar", asegura gremio

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: "El 50% del sector de transporte no salió a trabajar", asegura gremio

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de la Kábala de este jueves 21 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY? Ver partido de Copa Libertadores 2025 vía ESPN

Sociedad

Resultados de la Kábala de este jueves 21 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: "El 50% del sector de transporte no salió a trabajar", asegura gremio

Aparentaba ser pastor evangélico para captar menores en Junín: 11 mujeres fueron rescatadas de red de explotación sexual

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota