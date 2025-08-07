HOY

Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

La empresa canadiense Astra Exploration, ha encontrado en una nación latinoamericana uno de los mayores hallazgos en la minería que podría transformar su economía.

Los yacimientos clave para la minería en este país sudamericano podrían cambiar el dominó de su economía. Foto: composición LR/Ariana Espinoza/Difusión
Los yacimientos clave para la minería en este país sudamericano podrían cambiar el dominó de su economía. Foto: composición LR/Ariana Espinoza/Difusión

La minería es un sector fundamental en la economía de diversos países de América Latina y el mundo, pero con mayor relevancia cuando son estos los exportadores de la materia prima extraída, ya que ayuda a contribuir con el crecimiento económico y la generación de divisas del país.

Dentro de estas naciones productoras de minerales clave como el oro y la plata, se encuentra Argentina. La nación del tango, cuenta con dos nuevos yacimientos clave para la exportación, que podría cambiar su dinámica económica y posicionarse como estratégica a nivel global.

¿Dónde están las dos minas de Argentina que podrían mejorar su economía?

Los yacimientos clave para la minería Argentina, se encuentran en el Macizo del Deseado, región en la provincia de Santa Cruz. En este lugar se revelaron dos puntos estratégicos para la extracción de oro y plata.

Este descubrimiento tuvo lugar específicamente en la zona de La Manchuria, en el centro oeste del Macizo del Deseado, y se considera un proyecto de gran potencial para futuros descubrimientos.

La importancia de este hallazgo en Argentina se ve acentuada por el precio actual del oro, que ronda los 3.319,70 dólares la onza, con estimaciones que proyectan un aumento a 5.000 dólares en el futuro cercano. Este escenario posiciona la explotación de los recursos en la región santacruceña como clave para la economía nacional.

¿Qué se halló en las minas?

Los resultados provienen de los pozos LM-107A y LM-108A, ubicados en la zona de La Manchuria, donde se encontraron concentraciones de 199,3 gramos por tonelada de oro y 8,356 gramos por tonelada de plata. Este hallazgo no solo confirma la existencia de una acumulación inusual de minerales, sino que también revela que el sistema mineralizado es mucho más extenso y complejo de lo que se había proyectado inicialmente.

La empresa canadiense, Astra Exploration encargada de la extracción, indicó que estos yacimientos de oro y plata se encuentran en zonas adentradas, por lo que se requiere de una mayor perforación para determinar la magnitud del hallazgo.

