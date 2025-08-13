HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina con una de las redes de internet más rápidas del mundo: supera a EEUU y España

Para obtener este reconocimiento, la firma internacional Ookla midió aspectos cruciales como la velocidad de descarga o la velocidad de carga.

La empresa Mundo Telecomunicaciones obtuvo cuatro premios Speedtest Awards.
La empresa Mundo Telecomunicaciones obtuvo cuatro premios Speedtest Awards. | OTI

La empresa chilena Mundo Telecomunicaciones recibió nuevamente el reconocimiento de Ookla, la reconocida firma internacional especializada en análisis de conectividad y responsable de la plataforma Speedtest.net. En esta ocasión, la empresa se ha hecho con cuatro premios Speedtest Awards correspondientes al primer semestre de 2025.

Este logro posiciona a la compañía como líder en red fija de Chile y de toda Latinoamérica, un mérito que ha alcanzado por cuarto año consecutivo. Asimismo, Mundo Telecomunicaciones supera a grandes operadores tradicionales como Movistar, VTR, Entel y Claro.

Empresa de Chile se destaca como una de las redes de internet más rápidas del mundo

La compañía de Chile, Mundo Telecomunicaciones, se ubica en el cuarto lugar en todo el mundo, y solo es superada por Singapur, Hong Kong y Francia. Cabe indicar que la medición hecha por Ookla se fundamenta en millones de pruebas de velocidad que usuarios realizan en la plataforma Speedtest.net, que está disponible tanto en navegadores como en aplicaciones móviles.

Estas pruebas miden aspectos cruciales como la velocidad de descarga, la velocidad de carga y la estabilidad de la conexión. Luego, los resultados se organizan y analizan por país, proveedor de servicios y tipo de red.

Gracias a este enfoque directo, transparente y basado en la experiencia real de los usuarios, los premios Speedtest Awards se han consolidado como uno de los reconocimientos más confiables dentro de la industria global de telecomunicaciones.

Mundo Telecomunicaciones celebra reconocimiento de Ookla

Enrique Coulembier Picchi, CEO de Mundo Telecomunicaciones, destacó que "lograr este reconocimiento por cuarto año consecutivo no solo reafirma nuestro liderazgo en velocidad y calidad de red, sino que también valida el modelo empresarial que hemos construido: una compañía comprometida en ofrecer la mejor tecnología del mercado, sin distinciones, con una red sólida que llega incluso a las comunidades más olvidadas".

Este premio no solo resalta el rendimiento técnico de la red, sino también el alto nivel de satisfacción de sus usuarios, en un sector donde la velocidad, estabilidad y atención al cliente son aspectos fundamentales. Mundo alcanzó un SpeedScore de 367,96 puntos, superando a sus principales competidores en América Latina, como Movistar Colombia, que obtuvo 255,37 puntos, y Metrocom Costa Rica, con 253,21 puntos.

La expansión de Mundo en el sector de las telecomunicaciones

En los últimos cinco años, Mundo Teelcomunicaciones ha logrado afianzar su lugar en el mercado con un modelo de negocio que atrae a los inversionistas y un enfoque sólido en la infraestructura. Hoy en día, ha instalado más de 80.000 kilómetros de fibra óptica, con lo que brinda cobertura en más de 270 localidades, que van desde Antofagasta hasta la Región de Los Lagos.

Su iniciativa de conectividad social ha impactado positivamente a 200.000 personas y ha ofrecido acceso gratuito a más de 2.500 organizaciones sociales. Además, la compañía ha puesto en marcha talleres de alfabetización digital dirigidos a adultos mayores, capacitando a 330 personas hasta la fecha.

En Chile, Mundo destaca por su velocidad de conexión, con un promedio de descarga de 938,21 Mbps, carga de 772,67 Mbps y una latencia de 4 ms. Ciudades como Santiago, El Bosque, San Pedro de la Paz, Temuco y El Quisco sobresalen por su excelente rendimiento, con velocidades de descarga y carga superiores a los 200 Mbps en la mayoría de los casos.

