Mundo

La estatua de Pazuzu del dios “demonio” descubierto en Mesopotamia que inspiró El Exorcista y la vinculan con las muñecas Labubu

Un demonio mesopotámico se ha vuelto popular gracias al cine y la televisión. Ahora los peluches Labubu también son vinculados a esta deidad. Sin embargo, poco se conoce qué representa y de dónde proviene.

Pazuzu es una deidad mesopotámica que se volvió famosa desde la película El Exorcista. Foto: The Exorcist/Warner Bros
Pazuzu es una deidad mesopotámica que se volvió famosa desde la película El Exorcista. Foto: The Exorcist/Warner Bros

Una pequeña figura se ha convertido en la representación más famosa del dios mesopotámico Pazuzu, asociado a los demonios modernos y convertido en inspiración para la película El Exorcista en la década de 1970. En la actualidad, esta deidad ha vuelto a cobrar relevancia por su supuesto vínculo con los peluches Labubu, muñecas coleccionables creados por el artista Kasing Lung. En redes sociales circulan videos que muestran extraños sucesos tras llevar a casa el juguete: desde luces parpadeantes hasta ruidos inquietantes a altas horas de la noche que asustan a los dueños.

¿Pero quién es Pazuzu y de dónde proviene su figura? La deidad es considerada rey de los demonios del viento, hijo de Hanpa y hermano de Humbaba, según la Enciclopedia Británica. La evidencia arqueológica más antigua de este dios fue hallada en la tumba de una mujer de la realeza en Nimrud, Irak, datada en el siglo VIII a. C. También se han encontrado imágenes de Pazuzu en todo el antiguo Oriente Medio, correspondientes al primer milenio a. C.

Figura de bronce de Pazuzu presentando en el Museo de Louvre en París. Foto: Museo de Louvre

Figura de bronce de Pazuzu presentando en el Museo de Louvre en París. Foto: Museo de Louvre

¿Cómo está representado el dios mesopotámico Pazuzu?

Una figura exhibida en el Museo de Louvre, representa al dios "demonio" con alas, una altura de 15 centímetros que reposa sobre una base con el brazo derecho levantado. Pero en su espalda hay una inscripción escalofriante que probablemente influenció a la mala fama del demonio: "Soy Pazuzu, hijo de Hampa, el rey de los espíritus malignos del aire que emerge violentamente de las montañas furioso; soy yo".

Las muñecas Labubu han sido vinculadas con la figura de Pazuzu por usuarios de las redes. Foto: Captura

Las muñecas Labubu han sido vinculadas con la figura de Pazuzu por usuarios de las redes. Foto: Captura

En la antigua religión mesopotámica, Pazuzu vagaba por el mundo y era responsable de convocar vientos destructivos, provocar sequías y hambrunas e introducir enfermedades. Aunque sus representaciones suelen variar, suele tener un rostro canino con ojos enormes y saltones; una boca abierta con dientes afilados; garras y alas de ave; cuernos de cabra; y un cuerpo escamoso con genitales con cabeza de serpiente y cola de escorpión.

Pazuzu 'presente' en la actualidad

El demonio del viento inspiró un personaje de la novela " El Exorcista " de William Peter Blatty de 1971, donde el espíritu posee a una niña. En 2017, un personaje llamado Pazuzu apareció en un episodio de "Los Simpson", donde la estatua posee a la familia. Y ahora, en 2025, muchos usuarios en las redes especulan que los peluches Labubu, con sus enormes ojos y diminutos colmillos, está basado en el 'demonio'.

Sin embargo, no todo lo malo está vinculado a Pazuzu. A pesar de su naturaleza destructiva, también era considerado un protector del entorno doméstico. Su labor consistía en ahuyentar a otros demonios de los hogares y cuidaba de las mujeres embarazadas y madres.

