Arqueólogos descubren un tesoro de lingotes de la Edad del Hierro que estuvo oculto bajo un río durante más de 2.000 años

El equipo de arqueólogos del Museo de Tolisa, en Bosnia, extrayendo los lingotes de metal de la Edad de Hierro. Foto: Museo Tolisa

Un equipo de arqueólogos que realizan excavaciones en las orillas del río Sava, en Tolisa, Bosnia, han descubierto un hallazgo sin precedentes: una gran cantidad de lingotes bipiramidades, piezas de metal de forma poco común y de gran antigüedad. Según los expertos, estos lingotes fueron elaborados entre los siglos I y II a.C., en la transición de la Edad del Hierro Final a la época romana. La localización exacta del hallazgo, fue una zona estratégica y consideran que el lugar pudo haber sido un centro de actividad económica y metalúrgica en la antigüedad.

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo arqueológico que permitió extraer los lingotes en buen estado de conservación. Estas piezas, elaboradas en metal relativamente puro, habrían servido como materia prima para fabricar herramientas, armas, utensilios y otros objetos, lo que explica su valor en la época. Los investigadores señalan que su forma bipiramidal y características de fundición aportan información clave para comprender las técnicas metalúrgicas y los sistemas comerciales de las comunidades que habitaron la región hace más de dos mil años.

El inicio del hallazgo y posibles hipótesis

Pero Matkić, historiador local y colaborador del museo, alertó al equipo de arqueólogos croatas tras notar fragmentos de metal inusuales cerca del borde del río Sava. En ese sentido, un equipo especializado dirigido por Krunoslav Zubčić inició una excavación de emergencia y lograron extraer del agua las pesadas barras de hierro.

De acuerdo a estudios, los lingotes datan de hace 2.000 años y se estima que el hierro pudo haber formado parte de un cargamento que se hundió durante su transporte. El propio barco probablemente se deterioró o se alejó a la deriva con el tiempo, por lo cual dejo la carga sepultada en el lecho del río.

Uno de los alijos de lingotes bipiramidales de 2.000 años de antigüedad de Europa. Foto: Muzej Franjevačkog

En busca del origen de los lingotes

Después de su extracción, los objetos fueron numerados para luego ser colocados en recipientes de plástico con agua destilada, donde permanecerán hasta su conservación y tratamiento posterior. Se espera que los análisis químicos de los lingotes determinen desde la mina del origen del metal, hasta las rutas comerciales que conectaban la Posavina del lado de bosnio con Europa.

La cantidad de lingotes, se estima que sea la más grande en todo el continente. Foto: Muzej Franjevačkog

"La historia de estos misteriosos lingotes apenas comienza", señala Jozo Jezerčić, director del Museo Vrata Bosne. "Para preservarlos y analizarlos adecuadamente, colaboramos con instituciones de Eslovenia, Alemania, Francia y Austria. Este será un esfuerzo internacional a largo plazo que podría cambiar nuestra comprensión del comercio prehistórico y romano en toda Europa", concluyó.