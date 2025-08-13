El Imperio Inca, conocido por su vasto territorio y compleja estructura administrativa, utilizaba el quipu como una herramienta fundamental para registrar censos, ofrendas y eventos astronómicos. Este sistema de contabilidad se creía que era usado solo por altos funcionarios del imperio. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad St. Andrews ha revelado que no solo la clase alta realizaban estos registros, sino que las personas de clases más bajas también eran capaces de utilizarlas en su vida cotidiana.

El quipu estudiado por los expertos, data de aproximadamente 1498 d.C. y apareció en una subasta en Alemania con poca documentación. Una de sus características es la presencia del cabello humano entrelazado con nudos, un elemento que no solo tiene un significado simbólico, sino que también nos brinda datos interesantes sobre la persona quién lo creó y usaba.

El cordón principal, del que cuelgan otros cordones, está hecho de una sola hebra de cabello humano. Foto. Sabine Hyland

¿Quién era el dueño del quipu con cabello?

Los investigadores creyeron inicialmente que el quipu podría haber sido hecho con pelo de llama o alpaca, animales comunes en la región andina. Sin embargo, al estudiar el objeto más a fondo, se observó que el cordón principal era de cabello humano, lo cual motivó aún más su investigación.

Cordón primario y colgantes del quipu. Foto: Sabine Hyland

La trenza del quipu tiene una longitud de 104 centímetros, que representa ocho años de crecimiento aproximadamente. En el análisis se descubrió que la persona probablemente vivió en las altas tierras de los Andes y su dieta consistía en tubérculos, granos y vegetales, sin signos de consumo de carne ni de maíz, alimentos más comunes en la dieta de las élites. Estos resultados demostrarían que el dueño del quipu probablemente era de la plebe, y no de la parte gobernante del imperio.

Si bien es posible que un funcionario de alto rango decida no comer carne por alguna razón, dice Sabine Hyland, antropóloga de la Universidad St Andrews, es improbable que pueda sobrevivir sin beber mucha chicha. "Es realmente imposible evitar beberla", dice Hyland. "Incluso hoy, en los Andes, cuando se participa en rituales, hay que beber lo que se da".

¿Solo la clase alta utilizaba quipus?

La idea de que los quipus eran exclusivos de los funcionarios del Imperio Inca siempre ha sido la más aceptada entre los expertos. Los llamados quipucamayoc, encargados de estos registros, disfrutaban de acceso a alimentos de alto estatus durante todo el año. Ellos no solo gestionaban los tributos, también eran los responsables de registrar todo tipo de eventos. En el estudio publicado en Science, se explica que los quipus eran probablemente más accesibles de lo que pensábamos. La dieta y el origen geográfico de la persona que creó el quipu refuerzan la idea de que las clases bajas llevaban su contabilidad.

Los quipus utilizan un sistema de posicionamiento de nudos a lo largo de los cordeles. Foto: Difusión

El análisis agrega otra pieza de evidencia a la creciente creencia de que la producción y la alfabetización del quipu podrían haber estado más extendidas en el Imperio Inca de lo que los colonizadores españoles asumieron y registraron en sus relatos. Esto demostraría la relación entre los quipus del Imperio Inca y los quipus más modernos fabricados desde el siglo XIX hasta la actualidad.

¿Qué significa el cabello en el quipu?

En las culturas andinas, el cabello ha sido utilizado tradicionalmente para indicar autoría y responsabilidad. En los quipus, incluir cabello humano podría representar un acto de identificación o un vínculo con el objeto creado, simbolizando la participación directa del individuo en el registro de información.

Manny Medrano, investigador de quipu de la Universidad de Harvard que no participó en este estudio, dice que este estudio "no tiene precedentes" en la forma en que analizó el cabello.

Si bien los especialistas han observado cabello humano en los quipus desde hace mucho tiempo, afirma, este es el único quipu de la época inca que conoce cuyo cordón principal está compuesto íntegramente de cabello humano. "El cordón principal es fundamental en los quipus", afirma Medrano