HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Ciencia

Un quipu con un largo cabello de 104 centímetros revela que no solo los incas de elite llevaban la contabilidad

El análisis de una trenza de cabello en un quipu ha revelado que, incluso, una persona ajena a la clase alta de los incas también era capaz de usarlas.

Un quipu con trenza de cabello demuestra que las clases más bajas también usaban esta antigua herramienta. Foto: Sabine Hyland
Un quipu con trenza de cabello demuestra que las clases más bajas también usaban esta antigua herramienta. Foto: Sabine Hyland

El Imperio Inca, conocido por su vasto territorio y compleja estructura administrativa, utilizaba el quipu como una herramienta fundamental para registrar censos, ofrendas y eventos astronómicos. Este sistema de contabilidad se creía que era usado solo por altos funcionarios del imperio. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad St. Andrews ha revelado que no solo la clase alta realizaban estos registros, sino que las personas de clases más bajas también eran capaces de utilizarlas en su vida cotidiana.

El quipu estudiado por los expertos, data de aproximadamente 1498 d.C. y apareció en una subasta en Alemania con poca documentación. Una de sus características es la presencia del cabello humano entrelazado con nudos, un elemento que no solo tiene un significado simbólico, sino que también nos brinda datos interesantes sobre la persona quién lo creó y usaba.

El cordón principal, del que cuelgan otros cordones, está hecho de una sola hebra de cabello humano. Foto. Sabine Hyland

El cordón principal, del que cuelgan otros cordones, está hecho de una sola hebra de cabello humano. Foto. Sabine Hyland

¿Quién era el dueño del quipu con cabello?

Los investigadores creyeron inicialmente que el quipu podría haber sido hecho con pelo de llama o alpaca, animales comunes en la región andina. Sin embargo, al estudiar el objeto más a fondo, se observó que el cordón principal era de cabello humano, lo cual motivó aún más su investigación.

Cordón primario y colgantes del quipu. Foto: Sabine Hyland

Cordón primario y colgantes del quipu. Foto: Sabine Hyland

La trenza del quipu tiene una longitud de 104 centímetros, que representa ocho años de crecimiento aproximadamente. En el análisis se descubrió que la persona probablemente vivió en las altas tierras de los Andes y su dieta consistía en tubérculos, granos y vegetales, sin signos de consumo de carne ni de maíz, alimentos más comunes en la dieta de las élites. Estos resultados demostrarían que el dueño del quipu probablemente era de la plebe, y no de la parte gobernante del imperio.

Si bien es posible que un funcionario de alto rango decida no comer carne por alguna razón, dice Sabine Hyland, antropóloga de la Universidad St Andrews, es improbable que pueda sobrevivir sin beber mucha chicha. "Es realmente imposible evitar beberla", dice Hyland. "Incluso hoy, en los Andes, cuando se participa en rituales, hay que beber lo que se da".

¿Solo la clase alta utilizaba quipus?

La idea de que los quipus eran exclusivos de los funcionarios del Imperio Inca siempre ha sido la más aceptada entre los expertos. Los llamados quipucamayoc, encargados de estos registros, disfrutaban de acceso a alimentos de alto estatus durante todo el año. Ellos no solo gestionaban los tributos, también eran los responsables de registrar todo tipo de eventos. En el estudio publicado en Science, se explica que los quipus eran probablemente más accesibles de lo que pensábamos. La dieta y el origen geográfico de la persona que creó el quipu refuerzan la idea de que las clases bajas llevaban su contabilidad.

Los quipus utilizan un sistema de posicionamiento de nudos a lo largo de los cordeles. Foto: Difusión

Los quipus utilizan un sistema de posicionamiento de nudos a lo largo de los cordeles. Foto: Difusión

El análisis agrega otra pieza de evidencia a la creciente creencia de que la producción y la alfabetización del quipu podrían haber estado más extendidas en el Imperio Inca de lo que los colonizadores españoles asumieron y registraron en sus relatos. Esto demostraría la relación entre los quipus del Imperio Inca y los quipus más modernos fabricados desde el siglo XIX hasta la actualidad.

¿Qué significa el cabello en el quipu?

En las culturas andinas, el cabello ha sido utilizado tradicionalmente para indicar autoría y responsabilidad. En los quipus, incluir cabello humano podría representar un acto de identificación o un vínculo con el objeto creado, simbolizando la participación directa del individuo en el registro de información.

Manny Medrano, investigador de quipu de la Universidad de Harvard que no participó en este estudio, dice que este estudio "no tiene precedentes" en la forma en que analizó el cabello.

Si bien los especialistas han observado cabello humano en los quipus desde hace mucho tiempo, afirma, este es el único quipu de la época inca que conoce cuyo cordón principal está compuesto íntegramente de cabello humano. "El cordón principal es fundamental en los quipus", afirma Medrano

Notas relacionadas
Los arqueólogos descubrieron que la Isla de Pascua no estuvo aislada y compartió su cultura con otras islas

Los arqueólogos descubrieron que la Isla de Pascua no estuvo aislada y compartió su cultura con otras islas

LEER MÁS
Descubrieron en la Amazonía que existió una civilización avanzada que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Descubrieron en la Amazonía que existió una civilización avanzada que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Descubrieron en la Amazonía que existió una civilización avanzada que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Descubrieron en la Amazonía que existió una civilización avanzada que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Ciencia

Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que permanece fresco por más tiempo

Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

Arqueólogos descubren un tesoro de lingotes de la Edad del Hierro que estuvo oculto bajo un río durante más de 2.000 años

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota