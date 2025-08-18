América Latina sorprende: este país tiene una de las minas de oro, plata y cobre más grandes del mundo

Estos minerales ayudan al crecimiento de la economía de los países. | Foto: Mimoke/composición LR

Estos minerales ayudan al crecimiento de la economía de los países. | Foto: Mimoke/composición LR

Los países buscan cada día fortalecer su economía, y una de las funciones que más destaca es la minería. En América Latina se ha descubierto uno de los yacimientos más grandes del mundo, lo cual es una gran noticia para todos los habitantes de este lado del continente.

Este nuevo proyecto está ubicado en un lugar estratégico, donde se encuentran metales preciosos como el oro, el cobre y la plata, y extrae millones de toneladas. Esta mina ya lidera el ranking de producción y cuenta con un núcleo de alta ley, siendo considerada una de las diez minas más grandes del mundo.

¿Qué país de América Latina posee uno de los yacimientos más grandes del mundo?

En Argentina, en la frontera con Chile, en la provincia de San Juan, se encuentra Vicuña Corp, que posee dos de los yacimientos más grandes del mundo: los yacimientos de Josemaría y Filo del Sol. Estos proyectos ya están casi listos para convertirse en uno de los cinco principales productores del mundo.

Esta corporación realizó un trato con la minera canadiense Lundin Mining Corporation y la australiana BHP, en el cual explotarán los minerales y desembolsarán más de 3.000 millones de dólares.

El presidente y CEO de Lundin, Jack Lundin, comentó que su objetivo es ser uno de los mayores productores de cobre: "Vemos el potencial de Vicuña para convertirse no solo en un importante productor de cobre, sino también en una de las minas de oro y plata más grandes del mundo, con un activo verdaderamente único".

Según indican las autoridades de Vicuña Corp, "Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos más significativos de los últimos 30 años", mientras que Josemaría "destaca por un núcleo de alta ley cercano a la superficie", estos son algunas de sus producciones:

Cobre : 12,8 millones de toneladas medido e indicado; y 25,1 toneladas inferidas (aproximadamente)

: 12,8 millones de toneladas medido e indicado; y 25,1 toneladas inferidas (aproximadamente) Oro : 32,2 millones de onzas medidas y 48,7 millones de onzas inferidas

: 32,2 millones de onzas medidas y 48,7 millones de onzas inferidas Plata: 659 millones de onzas medidas y 808 millones de onzas inferidas

Argentina y la fiebre del oro

En Argentina no solo destacan estas minas, sino también los últimos descubrimientos que se están realizando, como el río Amarillo en La Carolina, que contiene pepitas de oro cuyo valor podría ascender a millones de dólares.

La principal atracción de este lugar es la búsqueda de oro tradicional con la técnica del bateo, que ayuda a separar el oro de la tierra.