¡Niña prodigio! Con solo 10 años se convirtió en la maestra del ajedrez más joven de la historia

La niña de 10 años alcanzó el rango de Maestra Fide, uno de los 3 títulos más importantes en el mundo del ajedrez | Foto: Composición LR / FIDE / Freepik

Bodhana Sivanandan es una niña de apenas de 10 años que, pese a corta edad, ha hecho historia en el mundo del ajedrez: es la maestra femenina más joven. Logró esta hazaña tras derrotar a Peter Wells, un gran maestro de 60 años en un importante torneo del Reino Unido, que se realizó en Liverpool.

Sivanandan fue nombra por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) como aspirante a maestra en el 2023, tres años después de iniciar su camino en el deporte. Según sus padres, ellos no inculcaron el interés de ella por el tablero, pero sí la apoyan en su carrera mientras ella lo disfrute.

Así inició fue como la niña de 10 años consiguió el título

El pasado domingo 10 de agosto, Bodhana Sivanandan participó en el Campeonato Británico de Ajedrez de 2025. En esta oportunidad, se midió contra Peter Wells, un veterano que consiguió su título en 1994. Tras un intenso juego, la menor consiguió vencerlo. Así, no solo es la maestra femenina más joven de la historia, sino que se convirtió en la mujer más joven en ganarle a un Gran Maestro. Anteriormente, Carissa Yip ostentaba dicha distinción, pero por ser 6 meses más joven, la británica se lo quedó.

El anuncio fue hecho por en las redes sociales de la FIDE, que felicitó a la jugadora por lograr esa hazaña. Asimismo, BBC recordó una antigua entrevista a los padres de Sivanandan, donde aseguraron que ellos no eran muy talentosos en el ajedrez, pero que ella empezó a jugar durante la pandemia, con un interés por la forma de las fichas.

Así fue el anuncio del récord de Bodhan Sivanandan, la niña de 10 años que venció a un gran maestro. Foto: X

¿Qué significa ser Gran Maestro en el ajedrez?

El título de Gran Maestro es el mayor rango que se le puede otorgar a un ajedrecista. Detrás de este, se encuentra el Maestro Internacional y el Maestro FIDE (rango que ahora ostenta Bodhana Sivanandan). Estos títulos se mantienen de por vida, pero pueden ser revocados por alguna sanción disciplinaria. Algunos de los más famosos son Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura y Rameshbabu Praggnanandhaa, los actuales mejores jugadores.

La forma de conseguirlos es con el 'elo', un puntaje que mide tu nivel en el ajedrez, y se usa para compararlo con otros jugadores. Actualmente, la niña de 10 años llega a los 2216 puntos, lo que la coloca en el puesto 106 de su país. En Perú, hasta ahora no contamos con mujeres en el rango de Gran Maestro, pero Deysi Cori es actualmente una Maestra Internacional, siendo la mejor ajedrecista del país.