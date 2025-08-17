HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Samuel Doria Medina acepta su derrota en las elecciones de Bolivia y anuncia que apoyará a Rodrigo Paz Pereira

Tras conocer los resultados preliminares de las elecciones, Samuel Doria Medina aseguró que se acabó el ciclo del MAS, liderado por Evo Morales.

A través de una conferencia de prensa, el candidato Samuel Doria Medina aceptó su derrota en la primera vuelta electoral y aseguró que apoyará a Rodrigo Paz Pereira, ya que, según sus propias declaraciones, "el ciclo del MAS se acabó". El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quedó muy lejos de Paz Pereira y de 'Tuto' Quiroga, quienes obtuvieron el 31,3 % y 27,3 %, respectivamente.

"Hoy podemos irnos a dormir tranquilos, hemos dado todo de nuestra parte, por eso no tengo ningún remordimiento, quise servir a Bolivia como presidente, pero no fue posible, pero mi amor por el país va a durar para siempre", dijo Doria Medina.

Samuel Doria Medina reitera su rechazo al MAS

La conferencia de prensa no solo sirvió para que Samuel Doria Medina expresara su apoyo a Rodrigo Paz Pereira, sino también para que reiterara su rechazo al MAS. "A lo largo de la campaña, dije que iba a apoyar a quien llegara primero, si no era de este partido", aseguró el candidato tras conocer los resultados.

El candidato, que quedó tercero detrás de Paz Pereira y 'Tuto' Quiroga, se presentó este domingo en la escuela Franco Boliviano, representando a la coalición Alianza Unidad. "Como dije varias veces, cumplo con mis compromisos", aseguró Doria Medina, quien no podrá participar en la segunda vuelta electoral en Bolivia.

¿Cuáles eran las propuestas de Samuel Doria Medina?

Bajo el lema de un plan de "100 días", Samuel Doria Medina presentó una serie de propuestas, entre las que destacaron abandonar el modelo de economía estatista y aplicar medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal. Su principal objetivo, según sus declaraciones, era "detener la hemorragia" económica causada por los gastos del gobierno.

En política exterior, Doria Medina propuso retirar a Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), distanciándose de países como Venezuela, Cuba e Irán. Tras quedar fuera de las elecciones, no podrá fortalecer las relaciones con países occidentales, destacando a Estados Unidos. Para combatir la corrupción, prometía una reforma del sistema judicial y enjuiciar a los responsables de la crisis y los casos de corrupción en Bolivia.

Finalmente, para promover la producción y el desarrollo, Doria Medina planteó eliminar los obstáculos que frenan a los exportadores y fortalecer los sectores agropecuario, industrial y turístico mediante la formulación de leyes que generen ingresos para el país.

