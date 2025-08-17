Evo Morales aseguró que cuenta con información según la cual el Gobierno de Bolivia busca que Eduardo del Castillo gane las elecciones. | Qué Pasa

Evo Morales aseguró que cuenta con información según la cual el Gobierno de Bolivia busca que Eduardo del Castillo gane las elecciones. | Qué Pasa

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anuló su voto en las elecciones de 2025 y acusó al Gobierno de Luis Arce de favorecer al candidato oficialista Eduardo del Castillo, tras recibir información que, según él, respalda dicha acusación. Además, aseguró que todo lo que hace la actual administración constituye un fraude.

Cabe resaltar que la anulación del voto por parte de Evo Morales ya había sido anunciada días atrás por su entorno, ocasión en la que también volvió a cuestionar al Gobierno de Luis Arce por haber cambiado al alto mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

PUEDES VER: Estos son los puntos clave que dejó la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

¿Qué dijo Evo Morales tras votar en las elecciones de 2025 en Bolivia?

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró a la agencia EFE y a medios locales como Radio Kawsachun Coca, tras emitir su voto —aunque nulo— este domingo. Al salir del centro de votación, Morales aseguró que espera “transparencia” y denunció que tiene información sobre un presunto intento del Gobierno boliviano de hacer ganar a Eduardo del Castillo mediante fraude.

Morales añadió que estas elecciones se desarrollan en un contexto en el que “el pueblo no es considerado” y en el que no se cuenta con “el movimiento político más grande de la historia boliviana”. Finalmente, hizo un llamado a la OEA y a comisiones europeas para que no se proscriba a dicho movimiento.

¿Por qué Evo Morales no pudo participar en las elecciones de 2025?

Tras una decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia, Evo Morales fue inhabilitado luego de varios intentos por ser habilitado como candidato para las elecciones de 2025. Según el órgano constitucional, un funcionario no puede postular a una segunda reelección en su país, sea de forma continua o discontinua.

De este modo, a pesar de haber anunciado un acuerdo con el partido Frente para la Victoria (FPV) para postular como candidato presidencial, Evo Morales cierra —por ahora— una serie de intentos por volver a la presidencia, luego de haber ejercido el cargo durante catorce años (entre 2006 y 2019).