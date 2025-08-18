Antares de la Luz formó una secta en Chile que lo llevó en un momento a sacrificar a su propia hija. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Netflix

Antares de la Luz formó una secta en Chile que lo llevó en un momento a sacrificar a su propia hija. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Netflix

'Antares de la Luz: la secta del fin del mundo', es una producción chilena y serie de Netflix que revive uno de los crímenes más estremecedores de Chile: el asesinato ritual de un recién nacido a manos de una secta liderada por Ramón Gustavo Castillo Gaete, quien se hacía llamar Antares de la Luz.

Este hombre logró convencer a un pequeño grupo de seguidores de que era la reencarnación de Dios. Prometía guiarlos hacia la salvación en un mundo que, según él, estaba a punto de llegar a su fin. Para lograrlo, debían hacer sacrificios, humanos en algunos casos.

¿Quién Antares de la Luz?

Antares de la Luz nació y creció en Santiago, dentro de una familia de clase media. Estudió música y trabajó como profesor. Tocaba instrumentos andinos y fue de parte de una grupo musical llamado Amaru. Sin embargo, tras un viaje a China, comenzó a mostrar señales de aislamiento y cambios en su personalidad. Luego viajó solo por varios países de Latinoamérica, y fue en Ecuador donde, según él, tuvo su primera "revelación espiritual".

A su regreso a Chile, en 2009, empezó a formar un grupo de seguidores mediante talleres de meditación. Quienes se unieron eran, en su mayoría, personas con pasados difíciles, traumas emocionales o conflictos familiares. Uno de ellos fue Pablo Undurraga, quien se convertiría en su mano derecha.

Tras una denuncia anónima contra Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, el líder de la secta huyó a Perú.

¿Qué actividades realizaba la secta de Antares de la Luz?

Al principio, la secta realizaba actividades aparentemente inofensivas: retiros espirituales, ayuno, prácticas de meditación y consumo de ayahuasca. Pero conforme ganaba poder, Antares impuso reglas estrictas: controlaba la alimentación, el descanso y la sexualidad de los miembros. Nadie podía tocarlo ni mirarlo a los ojos. Con el tiempo, las dinámicas se volvieron más abusivas y violentas.

El grupo se trasladó a distintos lugares del centro del país hasta asentarse en Colliguay, una localidad en la región de Valparaíso, Chile. Allí esperaban el 21 de diciembre de 2012, fecha que, según Antares, marcaría el fin del mundo. Creían que serían los únicos en sobrevivir al apocalipsis.

Una seguidora de Antares de la Luz quedó embarazada

Natalia Guerra, una de las seguidoras más devotas, quedó embarazada de Antares de la Luz. Para el líder de la secta, el bebé representaba una amenaza. Lo identificó como el 'anticristo' y obligó a la madre a aislarse durante el embarazo. Tras tres días de trabajo de parto, el niño nació en noviembre de 2012.

Antares de la Luz se quitó la vida en Cusco, Perú. Foto: Difusión

Solo dos días después, el líder ordenó quemarlo vivo en un rito que, según él, salvaría al grupo. El crimen fue ejecutado en una hoguera en lo alto de un cerro. Algunos miembros escucharon el llanto del bebé, pero no todos presenciaron el acto.

El asesinato fue interpretado por los seguidores como un "sacrificio necesario". Pero la promesa del fin del mundo no se cumplió, y el desencanto comenzó a calar. El 21 de diciembre pasó sin sobresaltos, y entonces Antares cambió el relato y dijo que el verdadero fin del mundo ocurriría en marzo, pero en Ecuador.

Uno de los seguidores de Antares de la Luz huyó

Pablo Undurraga, hasta entonces fiel colaborador del líder, decidió huir junto a su pareja. Su salida marcó el comienzo del colapso. Sin su principal apoyo económico y logístico, los demás comenzaron a desertar. A inicios de 2013, una denuncia anónima llevó a la policía a investigar. En abril, el caso se hizo público. Los miembros de la secta se entregaron, y varios fueron detenidos. Solo Natalia Guerra y Pablo Undurraga recibieron condenas de cárcel efectiva, de 5 años cada uno.

Ramón Castillo huyó a Perú, donde fue intensamente buscado. El 1 de mayo de 2013 fue hallado muerto en Cusco, colgado de una viga en una casa abandonada. Tenía 35 años.