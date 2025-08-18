HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
El doctor que comió heces para frenar una epidemia
El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     
Historias Estados Unidos

Creyó que el jugo de limón lo haría invisible, robó dos bancos en EEUU y dio origen a un famoso estudio cognitivo: el curioso caso de McArthur Wheeler

McArthur Wheeler robó dos bancos en Estados Unidos creyendo que el jugo de limón lo hacía invisible para las cámaras de seguridad. Su detención sorprendió a todos y llamó la atención de un profesor de psicología.

McArthur Wheeler se roció jugó de limón pensando que así sería invisible para robar dos bancos.
McArthur Wheeler se roció jugó de limón pensando que así sería invisible para robar dos bancos. | Foto: Composición LR/ Difusión

En enero de 1995, McArthur Wheeler protagonizó en Pittsburgh, Estados Unidos, una de las historias criminales más insólitas jamás registradas. Junto a un cómplice, robó dos bancos a plena luz del día, sin disfraz, sin ocultar su rostro y bajo la mirada de numerosas cámaras de seguridad. Lo extraño no fue el robo en sí, sino lo que sucedió después.

Cuando la policía lo arrestó, Wheeler no podía creerlo. Desconcertado, exclamó ante los agentes que se había echado jugo de limón. Alguien le había dicho que el jugo lo haría invisible para las cámaras, y él lo creyó. Por esa razón, se aplicó el líquido en todo el rostro, soportó el ardor en los ojos y en la piel, y hasta se tomó una foto Polaroid para comprobar su teoría. Como no logró verse en la imagen, interpretó el resultado como una prueba definitiva de que era invisible.

PUEDES VER: La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

lr.pe

Caso de McAarthur Wheeler inspiró a profesor de psicología

El caso llamó la atención de David Dunning, profesor de psicología social en la Universidad de Cornell. Le intrigó cómo alguien podía estar tan seguro de algo tan absurdo, por lo que decidió investigarlo junto a su colega Justin Kruger.

Dunning y Kruger querían comprobar si era cierto que las personas con menos habilidades en un área determinada no solo actuaban con bajo desempeño, sino que también eran incapaces de reconocerlo. Para verificarlo, realizaron varios experimentos en los que los participantes debían completar pruebas de lógica, gramática y humor. Luego, se les pidió que autoevaluaran su rendimiento.

Dunning-Kruger effect' scholars win 2023 Grawemeyer Award in Psychology | Institute for Social Research

David Dunning y Justing Kruger estudiaron el caso de McArthur Wheeler. Foto: Difusión

PUEDES VER: Fue espía de la CIA y se convirtió en una exitosa cocinera en EEUU: el curioso caso de Julia Child

lr.pe

¿Qué reveló la investigación de Dunning y Kruger?

El estudio revela que las personas con bajo rendimiento en una habilidad tienden a sobreestimar sus capacidades, precisamente porque carecen del conocimiento necesario para reconocer sus propios errores. Este fenómeno, conocido como el efecto Dunning-Kruger, se ha documentado en diversas áreas, desde la lógica hasta la medicina y el ajedrez, y demuestra que la ignorancia impide a quienes la padecen identificarla.

Notas relacionadas
Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

LEER MÁS
La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

LEER MÁS
Liberan a alto funcionario israelí arrestado en EEUU por presunto abuso infantil: regresó a Israel tras fianza

Liberan a alto funcionario israelí arrestado en EEUU por presunto abuso infantil: regresó a Israel tras fianza

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

LEER MÁS
El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Historias Estados Unidos

Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en hospital de EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota