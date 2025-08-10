HOYSuscripcion LR Focus

Secuestran a peruanos en Ecuador: exigían US$100.000 por dos turistas y Policía logra rescatarlos con vida

Los turistas fueron interceptados y secuestrados por una banda criminal mientras se trasladaban en taxi por Guayaquil. La Policía ecuatoriana ejecutó un operativo en una de las zonas más peligrosas de la ciudad para liberarlos.


Dos ciudadanos peruanos que viajaron a Ecuador como turistas fueron secuestrados en Guayaquil por una banda de delincuentes que exigía US$100.000 por su liberación. El secuestro ocurrió cuando los visitantes se movilizaban en un taxi y fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en un mototaxi.

Según las autoridades, los captores les arrebataron sus teléfonos móviles para contactar a sus familiares en Perú y exigir el rescate. La situación fue reportada a la Policía Nacional de Ecuador, que desplegó un operativo urgente para ubicar a los secuestrados.

Policía ecuatoriana rescató a dos turistas peruanos en zona peligrosa de Guayaquil

Tras conocerse el secuestro, la Policía Nacional de Ecuador inició un operativo de inteligencia en la zona de Nueva Prosperina, una de las más violentas de Guayaquil. En el procedimiento, los agentes realizaron varios allanamientos que culminaron con la ubicación de los dos ciudadanos peruanos, quienes fueron rescatados con vida.

Según las autoridades, durante el operativo, tres personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad. Todos los sospechosos contaban con antecedentes penales, de acuerdo a información oficial.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

