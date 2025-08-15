¿Viajar a Latinoamérica en 2025? Estos son los países seguros y los que recomienda evitar EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos indica los países e islas considerados seguros para viajar. | Foto: BA/CIBEI/composición LR

Muchas personas viajan con el objetivo de conocer nuevas culturas, probar la gastronomía local, descubrir lugares y realizar diversas actividades. Algunas incluso buscan tomarse un tiempo para vivir en otro país. Sin embargo, en muchos casos no se conoce la realidad de la región a la que se desea ir.

Por ello, Estados Unidos, a través de las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado, publica un mapa que señala los destinos recomendados y aquellos a los que no se aconseja viajar. El país de Donald Trump indica siete destinos y algunas islas a través de un sistema de seguridad continental, según la lista vigente.

Los países recomendados por EE. UU. como seguros para viajar

Entre los países que EE. UU. recomienda como seguros para viajar se encuentran Argentina, El Salvador, Paraguay y Surinam. También se destacan dos ciudades de México: Campeche y Yucatán, y la sorpresa es la Guayana Francesa.

En cuanto a las islas caribeñas, las más seguras son: Aruba, Bonaire, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, San Martín, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Granada, Dominica, Martinica, Santa Lucía, Barbados y San Vicente y las Granadinas.

En la lista también figuran destinos a los que se puede viajar, pero se recomienda tener precaución debido a los “riesgos ampliados de seguridad”. Entre ellos se encuentran: Bahamas, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En la mayoría de los casos, las advertencias están relacionadas con la criminalidad.

¿Cuáles son los lugares a los que EE. UU. recomienda no viajar?

Estados Unidos informa que se debe evitar viajar a dos países: Haití y Venezuela, ya que los clasifica en el último nivel de la lista debido a un "alto riesgo para la vida". A estos países se suman las ciudades de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

La situación en Venezuela presenta serios riesgos para los visitantes, debido a la alta criminalidad, los secuestros, las detenciones arbitrarias, los disturbios y la amenaza del terrorismo.

Por otro lado, Haití también enfrenta desafíos significativos, como los disturbios sociales, un entorno delictivo y problemas de salud que complican aún más la seguridad y el bienestar de quienes decidan viajar a este país.