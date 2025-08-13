Este es el país con el salario mínimo más bajo en Latinoamérica en 2025 ¿En qué posición esta Perú?

La mayoría de las personas siempre busca una mejor calidad de vida para ellas y su familia, y muchas veces deciden dejar su país, ya que no cuentan con los recursos necesarios. El salario es uno de los factores más comunes, ya que en varias ocasiones las personas en América Latina no les alcanza con un sueldo mensual.

Según indica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con la CONASAMI y compartido por Informados TL, el país con el sueldo mínimo más bajo en América Latina tiene casi 210 dólares mensuales, lo cual es una cifra muy alarmante para los trabajadores.

¿Cuál es el país con el sueldo mínino más bajo en Latinoamérica?

El informe del STPS muestra que Nicaragua es el país con el sueldo mínimo más bajo de América Latina, ubicándose en el puesto 16 del ranking con un promedio 213,11 dólares mensuales.

Ante esto, los trabajadores pueden enfrentar consecuencias como la reducción del poder adquisitivo, la profundización de la desigualdad social y posibles efectos negativos en el empleo y la productividad.

Por otro lado, el informe indica que Chile tiene el sueldo más alto de Latinoamérica, con un salario de 510 dólares, lo que muestra un gran progreso del país vecino. Le sigue Belice con 487,13 dólares, Uruguay en el tercer puesto con un promedio de 485,46 dólares, en el cuarto puesto Guatemala con 483,99 dólares y, en el quinto, Ecuador con 470 dólares mensuales.

¿En qué posición esta Perú en este ranking?

Perú se encuentra en el puesto 13, con un sueldo de 305,10 dólares al mes (1.135 nuevos soles), lo cual supera a países como Argentina y Brasil. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en un informe, indica que Perú, para el año 2050, estará en el tercer puesto en cuanto a la mayor esperanza de vida.

El informe comenta que, gracias a los avances científicos, el crecimiento económico y un mayor acceso a los servicios básicos, los peruanos alcanzarán un promedio de vida de 82,47 años, siendo superados solo por Colombia y Chile.