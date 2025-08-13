HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Este es el país con el salario mínimo más bajo en Latinoamérica en 2025 ¿En qué posición esta Perú?

En América Latina, el sueldo más bajo es de 210 dólares mensuales, lo que preocupa a muchos ciudadanos y no pueden mejorar la calidad de vida

Muchas personas salen de su país para buscar una mejor calidad de vida.
Muchas personas salen de su país para buscar una mejor calidad de vida. | Foto: archivo GLR/CIBEI/composición LR

La mayoría de las personas siempre busca una mejor calidad de vida para ellas y su familia, y muchas veces deciden dejar su país, ya que no cuentan con los recursos necesarios. El salario es uno de los factores más comunes, ya que en varias ocasiones las personas en América Latina no les alcanza con un sueldo mensual.

Según indica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con la CONASAMI y compartido por Informados TL, el país con el sueldo mínimo más bajo en América Latina tiene casi 210 dólares mensuales, lo cual es una cifra muy alarmante para los trabajadores.

PUEDES VER: Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

lr.pe

¿Cuál es el país con el sueldo mínino más bajo en Latinoamérica?

El informe del STPS muestra que Nicaragua es el país con el sueldo mínimo más bajo de América Latina, ubicándose en el puesto 16 del ranking con un promedio 213,11 dólares mensuales.

Ante esto, los trabajadores pueden enfrentar consecuencias como la reducción del poder adquisitivo, la profundización de la desigualdad social y posibles efectos negativos en el empleo y la productividad.

Por otro lado, el informe indica que Chile tiene el sueldo más alto de Latinoamérica, con un salario de 510 dólares, lo que muestra un gran progreso del país vecino. Le sigue Belice con 487,13 dólares, Uruguay en el tercer puesto con un promedio de 485,46 dólares, en el cuarto puesto Guatemala con 483,99 dólares y, en el quinto, Ecuador con 470 dólares mensuales.

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

lr.pe

¿En qué posición esta Perú en este ranking?

Perú se encuentra en el puesto 13, con un sueldo de 305,10 dólares al mes (1.135 nuevos soles), lo cual supera a países como Argentina y Brasil. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en un informe, indica que Perú, para el año 2050, estará en el tercer puesto en cuanto a la mayor esperanza de vida.

El informe comenta que, gracias a los avances científicos, el crecimiento económico y un mayor acceso a los servicios básicos, los peruanos alcanzarán un promedio de vida de 82,47 años, siendo superados solo por Colombia y Chile.

Notas relacionadas
El país de América Latina donde el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar

El país de América Latina donde el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar

LEER MÁS
Petro asegura que operación militar contra Venezuela sin consenso regional significaría una agresión hacia América Latina

Petro asegura que operación militar contra Venezuela sin consenso regional significaría una agresión hacia América Latina

LEER MÁS
Milei impulsa iniciativa para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Israel y América Latina en medio de críticas por Gaza

Milei impulsa iniciativa para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Israel y América Latina en medio de críticas por Gaza

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

LEER MÁS
Evo Morales afirma que si el voto nulo predomina en Bolivia, pese a quedar fuera, él "ganó las elecciones"

Evo Morales afirma que si el voto nulo predomina en Bolivia, pese a quedar fuera, él "ganó las elecciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Mundo

Evo Morales afirma que si el voto nulo predomina en Bolivia, pese a quedar fuera, él "ganó las elecciones"

La historia de 'La desconocida del Sena', el cadáver sonriente que ayudó a salvar millones de vidas

El descubrimiento de un enorme yacimiento de oro en Europa que le pertenece a un solo país: podría ser líder en el futuro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota