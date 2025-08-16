HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La NASA advierte que asteroide del tamaño de una casa se acercará a la Tierra este sábado 16 de agosto

La NASA alertó sobre el asteroide 2025 PR1, que se aproximará a la Tierra a 980.000 kilómetros este sábado 16 de agosto.

La NASA informó que el asteroide 2025 PR1 tiene el tamaño de una casa.
La NASA informó que el asteroide 2025 PR1 tiene el tamaño de una casa. | The Daily Galazy

La NASA informó que un asteroide de aproximadamente 17 metros de ancho, similar en tamaño a una casa, se acercará a la Tierra, y la comunidad científica está observando su trayecto con atención. Se trata del 2025 PR1, el cual se desplaza a una velocidad de unos 28.520 kilómetros por hora. Según la agencia espacial, su aproximación se dará este sábado 16 de agosto.

Asimismo, de acuerdo con las estimaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), el asteroide alcanzará su punto más cercano a la Tierra a una distancia de 980.000 kilómetros (609.000 millas).

La NASA advierte que asteroide del tamaño de una casa se acercará a la Tierra

Este fenómeno forma parte de un monitoreo habitual que realizan las agencias espaciales para rastrear objetos cercanos a la Tierra y así poder prever cualquier posible amenaza de colisión.

Sin embargo, la NASA indicó que la distancia a la que el 2025 PR1 pasará cerca de nuestro planeta es completamente segura y se encuentra dentro de los márgenes estándar de vigilancia que las autoridades científicas suelen aplicar, según informó el medio Newsweek en su última publicación.

La NASA también adelantó que, poco después del paso del asteroide del tamaño similar al de una casa, otros tres objetos espaciales de tamaño considerable se acercarán a la Tierra. Este monitoreo continuo resalta la preparación de las agencias científicas para enfrentar posibles amenazas más grandes que puedan surgir en el futuro.

Estos son los otros tres asteroides que pasarán cerca de la Tierra

Para el domingo 17 de agosto, la NASA espera el paso de otro asteroide, de tamaño similar al de un avión. Este objeto, denominado 2025 PM, se acercará a unos 1.053.000 kilómetros de distancia.

El 20 de agosto, dos asteroides seguirán su camino. El primero, llamado 1997 QK1, tiene un tamaño comparable al de un estadio (300 metros de diámetro) y pasará a unos 2.990.000 kilómetros. A este le seguirá el asteroide 2025 OV4, que mide 48 metros de diámetro y pasará a una distancia similar de 2.990.000 kilómetros.

Cabe mencionar que los asteroides más pequeños, de hasta 9 metros de diámetro, impactan la Tierra aproximadamente una vez por década. Estos suelen generar una brillante bola de fuego acompañada de una explosión sónica, lo que puede romper algunas ventanas, aunque generalmente no causan grandes daños.

NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día 

La NASA ha comenzado a desarrollar un reactor nuclear que generaría energía continua las 24 horas del día. Este reactor será esencial para la construcción de una base lunar permanente y jugará un papel clave en la misión Artemis, que se llevará a cabo en la próxima década.

El diseño del reactor nuclear tiene como objetivo enfrentar los retos energéticos que representan las largas noches lunares y las duras condiciones del espacio. Aunque el proyecto se había mencionado antes, su reciente aceleración muestra la urgencia de la NASA por mantenerse a la vanguardia en la carrera espacial, sobre todo frente a China, que tiene planes de enviar astronautas a la Luna para 2030.

