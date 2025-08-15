HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Ciencia

Astronauta de la NASA captó el preciso momento cuando un "chorro gigante" conecta las nubes con la atmósfera superior: es un evento poco común

La astronauta Nichole Ayers, logró captar el preciso momento cuando una descarga eléctrica se extendía desde la cima de una tormenta a la atmósfera superior, provocando un evento único

Según la NASA, la observación directa desde el espacio de un chorro gigantesco permite la comprensión de estructuras eléctricas. Foto: composición LR/NASA
Según la NASA, la observación directa desde el espacio de un chorro gigantesco permite la comprensión de estructuras eléctricas. Foto: composición LR/NASA

La NASA ha registrado un evento extraordinario desde la Estación Espacial Internacional, donde una astronauta captó un "chorro gigante", un fenómeno eléctrico poco común que conecta las nubes con la atmósfera superior.

El 5 de julio, la astronauta Nichole Ayers logró documentar este fenómeno, clasificado como un Evento Luminoso Transitorio (TLE). Este tipo de descarga eléctrica es una de las manifestaciones más potentes de actividad eléctrica atmosférica, extendiéndose desde la cima de una tormenta hasta la atmósfera superior.

PUEDES VER: Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

lr.pe

¿Cómo se explica este fenómeno?

Los chorros gigantes son raros y difíciles de observar, ya que suelen aparecer de manera esporádica. A menudo, son captados accidentalmente desde aviones o cámaras en tierra. Sin embargo, la imagen tomada desde el espacio ofrece una perspectiva única de este fenómeno, que rara vez ha sido documentado con tal claridad.

Estos se generan en condiciones turbulentas en las cimas de las tormentas, permitiendo que los rayos escapen verticalmente del sistema de nubes. Este proceso crea una conexión eléctrica entre la parte superior de las nubes, que se encuentran a aproximadamente 20 kilómetros de altitud, y la atmósfera superior, situada alrededor de los 100 kilómetros. Esta descarga vertical deposita una considerable cantidad de carga eléctrica, formando una columna de electricidad que atraviesa varias capas de la atmósfera terrestre.

¿Cuál es la importancia de este "chorro de agua"?

El estudio de estos fenómenos contribuye a comprender cómo se comporta la electricidad en zonas donde la atmósfera es más delgada y las condiciones físicas cambian drásticamente en comparación con las regiones más cercanas a la superficie. La observación directa desde el espacio de un chorro gigante permite avanzar en la comprensión de estas estructuras eléctricas, que vinculan fenómenos meteorológicos con procesos que ocurren en la frontera con el espacio.

Inicialmente, la imagen captada por Ayers fue identificada como un sprite, otro tipo de TLE más comúnmente observado. Los sprites, también conocidos como “duendes”, son breves destellos luminosos de colores rojizos que aparecen a gran altura, en la mesosfera, alrededor de los 80 kilómetros sobre la Tierra. A diferencia de los chorros gigantes, los sprites no surgen directamente desde la tormenta, sino que se generan de manera independiente a una altitud mayor, como resultado de rayos extremadamente potentes que ocurren debajo.

Según la NASA, la observación directa desde el espacio de un chorro gigantesco ha permitido avanzar en la comprensión de estas estructuras eléctricas, que conectan fenómenos meteorológicos con procesos que ocurren en la frontera del espacio.

Notas relacionadas
La ciencia tendría la fecha marcada para el fin de la Tierra y no sería por una catástrofe, sino por un proceso natural

La ciencia tendría la fecha marcada para el fin de la Tierra y no sería por una catástrofe, sino por un proceso natural

LEER MÁS
NASA convoca a jóvenes del Perú para crear aplicaciones que resuelvan problemas del mundo: evento llega a 6 regiones

NASA convoca a jóvenes del Perú para crear aplicaciones que resuelvan problemas del mundo: evento llega a 6 regiones

LEER MÁS
La NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día y fundamental para la exploración de Marte en la próxima década

La NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día y fundamental para la exploración de Marte en la próxima década

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Ciencia

Geólogos canadienses descubren un yacimiento de oro de alto grado en una selva inexplorada de Sudamérica

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota