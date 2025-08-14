HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Ciencia

La ciencia tendría la fecha marcada para el fin de la Tierra y no sería por una catástrofe, sino por un proceso natural

Un avance científico revela que la Tierra, tal como la conocemos, podría dejar de ser habitable por la vida compleja en un futuro.

Un estudio predice que la Tierra será inhabitable en mil millones de años. Foto: Unsplash
Un estudio predice que la Tierra será inhabitable en mil millones de años. Foto: Unsplash

Un modelo astronómico, desarrollado con datos de la NASA y la Universidad de Toho, y procesado por una supercomputadora, ha calculado el año en que la Tierra dejará de ser habitable para la vida compleja. Este cambio no ocurrirá de forma abrupta, sino que será el resultado de un proceso gradual en el Sol.

Según los investigadores, nuestro astro aumentará su tamaño hasta convertirse en una gigante roja, lo que incrementará su radiación hasta niveles capaces de evaporar los océanos y esterilizar la superficie terrestre. Aunque este proceso es inevitable, se desarrollará durante millones de años.

PUEDES VER: Científicos descubren un "tercer estado" entre la vida y la muerte donde las células siguen funcionando, según estudio

lr.pe

¿En qué año y por qué la Tierra dejará de ser habitable según el estudio respaldado por la NASA?

Según el análisis, la vida compleja desaparecerá aproximadamente en el año 1.000.002.021, dentro de mil millones de años. La clave será la evolución natural del Sol, que al expandirse, liberará más energía y calor de lo que la Tierra puede soportar.

Este aumento de temperatura provocará la evaporación de los océanos y cambios irreversibles en la atmósfera. No será un evento repentino, sino una serie de transformaciones que llevarán a la imposibilidad de sostener vida avanzada.

PUEDES VER: Estudio científico revela que los gatos sí entienden tus órdenes y detectan si les hablas con cariño, aun así suelen ignorarlas

lr.pe

¿Qué cambios sufrirá la Tierra antes de que desaparezca la vida y qué tipo de organismos podrían sobrevivir?

Antes del colapso total, el planeta experimentará un aumento progresivo de las temperaturas, la pérdida de vegetación y una drástica disminución del oxígeno. La fotosíntesis dejará de ser posible, lo que llevará a la extinción de la mayoría de las especies animales y vegetales.

En este escenario extremo, solo los microorganismos anaeróbicos, capaces de desarrollarse sin oxígeno, sobrevivirán. Según los científicos Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard, la Tierra regresará a un estado similar al que tuvo durante sus primeros mil millones de años de existencia.

Notas relacionadas
Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

LEER MÁS
China enciende una máquina de hipergravedad que comprime el tiempo: acelera fenómenos geológicos y diseña nuevos materiales

China enciende una máquina de hipergravedad que comprime el tiempo: acelera fenómenos geológicos y diseña nuevos materiales

LEER MÁS
Arqueólogos descubren un tesoro de lingotes de la Edad del Hierro que estuvo oculto bajo un río durante más de 2.000 años

Arqueólogos descubren un tesoro de lingotes de la Edad del Hierro que estuvo oculto bajo un río durante más de 2.000 años

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos descubren un "tercer estado" entre la vida y la muerte donde las células siguen funcionando, según estudio

Científicos descubren un "tercer estado" entre la vida y la muerte donde las células siguen funcionando, según estudio

LEER MÁS
Descubrieron en la Amazonía que existió una civilización avanzada que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Descubrieron en la Amazonía que existió una civilización avanzada que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que permanece fresco por más tiempo

Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que permanece fresco por más tiempo

LEER MÁS
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
Hombre sufre graves alucinaciones tras seguir consejo médico de ChatGPT: remplazó la sal con bromuro de sodio

Hombre sufre graves alucinaciones tras seguir consejo médico de ChatGPT: remplazó la sal con bromuro de sodio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Ciencia

Científicos de Argentina desarrollan un estudio para detectar maltrato infantil mediante el análisis de ADN de la saliva

¿El universo no es infinito? estudio científico revela el "tiempo de vida" que le queda al cosmos

Científicos revelan una alta tasa de cambio de sexo en las aves silvestres: contaminación ambiental sería factor clave

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota