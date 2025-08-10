HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Se acaba el oxígeno del planeta: científicos predicen que la atmósfera de la Tierra perderá su capacidad de sustentar la vida; la fotosíntesis colapsará a medida que disminuya el CO₂

La vida en la Tierra florece porque la atmósfera es rica en oxígeno, pero no siempre será así. Estudio predice que una intensa radiación solar reducirá el dióxido de carbono, vital para la fotosíntesis.

La atmósfera de la Tierra perderá su oxígeno y volvería ser rica en metano, según un modelo científico. Foto: IStock
La atmósfera de la Tierra perderá su oxígeno y volvería ser rica en metano, según un modelo científico. Foto: IStock

La atmósfera de la Tierra, rica en oxígeno y fundamental para la vida humana, no será eterna. Un equipo de científicos predicen que, en aproximadamente mil millones de años, los niveles de oxígeno caerán de forma extrema debido a la falta de dióxido de carbono (CO₂), de modo que el planeta volvería a un estado similar al que tenía antes oxigenarse, hace 2.400 millones de años aproximadamente.

La investigación, publicada en Nature y desarrollada como parte del programa NASA NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), alerta sobre un futuro dominado por el metano y sin ozono, inhóspito para la mayoría de las especies.

Las plantas dependen del dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y producir oxígeno. Foto: Amazonia

Las plantas dependen del dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y producir oxígeno. Foto: Amazonia

Los acontecimientos que provocarán una caída del CO2

A medida que el Sol se calienta, las condiciones no serán favorables para la vida compleja en la Tierra, al incrementarse la temperatura, se romperá las moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera. Este fenómeno provocará una caída tan drástica del CO₂ que las plantas dejarán de realizar la fotosíntesis, y sin ella no habrá más oxígeno. Según los investigadores, este proceso comenzará a desertificar nuestro planeta hasta convertirlo en lo que era hace miles de millones de años: una roca gigante.

La desertificación de la Tierra se producirá a raíz de la falta de oxígeno. Foto: Shutterstock

La desertificación de la Tierra se producirá a raíz de la falta de oxígeno. Foto: Shutterstock

Los investigadores Chris Reinhard, del Instituto de Tecnología de Georgia, y Kazumi Ozaki, de la Universidad de Toho, desarrollaron un modelo climático-bioquímico para simular este futuro de la atmósfera terrestre. El resultado fue que el futuro del oxígeno en la Tierra está ligado al aumento de la temperatura solar, que provocará la descomposición total del dióxido de carbono.

Sin oxígeno no hay vida compleja en la Tierra

Las plantas no sobrevivirán sin CO2, lo que significa que tampoco habrá oxígeno para los animales ni para los humanos. Los científicos estiman que esta transformación podría comenzar en unos 10.000 años. Y una vez que comience, no habría vuelta atrás. Además, sin oxígeno, la capa de ozono también desaparece, por lo que la Tierra quedará expuesta a niveles letales de radiación solar. Los únicos que podrían adaptarse a esta nueva realidad serían los microorganismos anaeróbicos (organismos que pueden sobrevivir y crecer sin oxígeno).

Evolución del oxígeno atmosférico predicha por el modelo de Ozaki y Reinhard. Foto: Nature

Evolución del oxígeno atmosférico predicha por el modelo de Ozaki y Reinhard. Foto: Nature

Otro efecto de esta transformación atmosférica será el aumento del metano. Esto acelerará aún más el deterioro de la atmósfera, haciendo el aire cada vez más tóxico y contribuyendo a la extinción progresiva de muchas especies. El panorama de la Tierra no se parecerá en nada a la que conocemos hoy.

¿Por qué es importante este estudio?

La investigación, respaldada por la NASA, impulsa a los astrónomos a considerar a otros organismos que no dependen del oxígeno. Esta idea debe llevar a la búsqueda de vida basada en otros gases, como el metano o el nitrógeno. "El sistema de la Tierra probablemente será un mundo de formas de vida anaeróbicas", dijo Osaki.

Aunque el fenómeno ocurrirá en un futuro lejano, igual nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del equilibrio que sustenta la vida en este planeta. Saber que el oxígeno no durará para siempre nos recuerda que ni siquiera los elementos más básicos de nuestra existencia son eternos.

