Tragedia en la cima del K2: montañista china fallece por desprendimiento de rocas

De acuerdo con las declaraciones del Club Alpino de Pakistán, la montañista china, Guan Jing, es la cuarta víctima en la temporada de montañismo de este verano.

El Club Alpino de Pakistán señaló que el incidente ocurrió en una sección de la montaña en la que se producen caídas de piedras regularmente.
El Club Alpino de Pakistán señaló que el incidente ocurrió en una sección de la montaña en la que se producen caídas de piedras regularmente.

Una montañista china murió al descender de la segunda cumbre más alta del mundo, el K2, y los rescatistas en Pakistán esperan este jueves que mejore el clima para poder recuperar su cadáver, informaron las autoridades de ese país.

Guan Jing formaba parte de un grupo de 30 montañistas que llegaron el lunes a la cumbre del K2, ubicada en la frontera entre Pakistán y China, antes de comenzar el descenso al día siguiente.

Pero la noche del martes, la mujer fue alcanzada por unas piedras, informó a AFP el subcomisario del distrito de Shigar, Arif Ahmad.

"Un equipo de la aviación del ejército está listo para recuperar el cuerpo y solo espera mejores condiciones climáticas", indicó.

PUEDES VER: Un glaciar en Pakistán se derrite y revela el cuerpo momificado de un hombre desaparecido hace 28 años

lr.pe

Muere una montañista china en el K2 de Pakistán

Según el Club Alpino de Pakistán, que monitorea las expediciones locales de montaña, Guan es la cuarta víctima en la temporada de montañismo del actual verano boreal en el país.

El club precisó que el hecho ocurrió en una sección de la montaña donde frecuentemente se producen caídas de piedras.

PUEDES VER: Estrella japonesa de J-pop es condenada por acosar a mujer que trabajaba como intérprete en un restaurante de Hong Kong

lr.pe

El K2: la segunda montaña más alta del mundo

El K2 tiene 8.611 metros de altura, 238 metros menos que el Everest, la cumbre más alta del mundo.

Pakistán tiene cinco de las 14 montañas del mundo con más de 8.000 metros de altura, y suele recibir numerosos montañistas para la temporada veraniega de junio a agosto.

Este año se reportaron cuatro muertes, dos de ellos en el K2, uno en el Nanga Parbat y uno en el pico Laila.

