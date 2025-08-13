HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

McDonald's Japón pide disculpas tras el caos de su campaña de cartas Pokémon en las 'cajitas felices'

Las redes sociales muestran comentarios negativos por la larga espera y la comida desperdiciada por quienes querían revender las cartas Pokémon. McDonald's Japón prometió tomar las medidas necesarias, como reducir el máximo de menús disponibles por persona.

McDonald's Japón se disculpó con sus clientes por la gran cantidad de colas en sus locales debido a la promoción de cartas Pókemon.
McDonald's Japón se disculpó con sus clientes por la gran cantidad de colas en sus locales debido a la promoción de cartas Pókemon. | Foto: Composición LR/ Gamers Mafia & Colección Maestra

McDonald’s Japón se disculpó tras el fiasco de una campaña de marketing que ofrecía cartas de Pokémon de edición limitada con la compra de menús infantiles 'Happy Meals', provocando largas colas y una ola de indignación en las redes sociales por el desperdicio de comida.

En Japón las célebres cartas de los "monstruos de bolsillo" son un auténtico fenómeno, tanto entre los niños como entre algunos adultos.

Lanzada el viernes, la campaña de la cadena de comida rápida se descontroló rápidamente, con clientes que acudieron en masa para comprar grandes cantidades de menús únicamente con el objetivo de revender las cartas a un precio más alto en sitios de comercio en línea.

PUEDES VER: Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

lr.pe

Clientes de McDonald’s Japón se quejan por los revendedores y el desperdicio de comida

Las redes sociales también se llenaron de comentarios negativos sobre las largas colas en los restaurantes McDonald’s, acompañados de fotos no verificadas que mostraban bolsas de plástico repletas de hamburguesas y papas fritas sin consumir.

Algunos bromearon llamando a la campaña "Unhappy Meals", en contraposición al famoso "Happy Meal".

"No pude comprar un Happy Meal para mi hija por culpa de esa gente", publicó un usuario en X.

"Estoy seguro de que hay aficionados adultos de Pokémon que realmente quieren las cartas, pero estos revendedores son realmente vergonzosos", se quejó otro.

"Van (a los restaurantes) para coleccionarlas y luego tiran la comida", lamentó otro más.

PUEDES VER: La tragedia del vuelo 123: 520 muertos y 30 minutos de terror en el aire en el peor accidente de la aviación comercial en Japón

lr.pe

McDonald's Japón tuvo problemas similares anteriormente

Problemas similares ya se habían presentado en otras campañas de McDonald’s en el pasado, incluidas colaboraciones con series de manga como Chiikawa.

Al anunciar esta última campaña, la empresa insistió en que cada persona podía comprar un máximo de cinco menús.

En un comunicado emitido el lunes, McDonald’s reconoció que hubo "casos de compras masivas por parte de clientes motivados por la reventa, lo que condujo al desperdicio de nuestra comida".

El grupo añadió que busca "introducir un límite más estricto" en futuras operaciones de este tipo.

"Cualquier intento de compra que supere el límite permitido, de hacer la fila varias veces o de comportarse de forma intimidatoria con nuestro personal resultará en la negativa de venta", señaló la empresa.

El gigante estadounidense de la comida rápida también prometió solicitar a las plataformas de comercio en línea que tomen medidas más eficaces contra la reventa abusiva de estas cartas Pokémon.

Notas relacionadas
La tragedia del vuelo 123: 520 muertos y 30 minutos de terror en el aire en el peor accidente de la aviación comercial en Japón

La tragedia del vuelo 123: 520 muertos y 30 minutos de terror en el aire en el peor accidente de la aviación comercial en Japón

LEER MÁS
Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

LEER MÁS
El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 13 de agosto: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 13 de agosto: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS
¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? verifica tu lugar de votación en "Yo Participo"

¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? verifica tu lugar de votación en "Yo Participo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota