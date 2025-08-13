HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

Un informe de la Policía española revela que el hijo de Felipe Hernández lo asesinó y que el motivo del ataque habría sido por el dinero.

Felipe Hernández sufrió una brutal paliza por parte de sus hijos en su tienda familiar en España.
Felipe Hernández sufrió una brutal paliza por parte de sus hijos en su tienda familiar en España. | Foto: composición LR/AFP

El pasado 19 de julio, en la ciudad de Murcia, España, conmocionó el asesinato de un padre a manos de sus propios hijos, Felipe Hernández, 64 de años, fue asesinado a golpes cuando trabajaba en su tienda. Había heredado la tienda de su padre, Tejidos Hernández, y había encontrado a su segunda mujer, Toni, de la que estaba enamorado. Sin embargo, sufría violencia física por parte de sus hijos a diario.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que su hijo mayor, también llamado Felipe, lo golpeó con furia desmedida. A su lado estaba Rosario, su hija, quien presenció todo sin defender a su padre. El progenitor logró salir a la calle a pedir ayuda; lamentablemente, cayó al suelo. Muriendo en el acto.

PUEDES VER: Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

lr.pe

¿Por qué los hijos maltrataron a Felipe Hernández?

De acuerdo con medios españoles, Felipe había denunciado a sus hijos en al menos doce ocasiones por amenazas, agresiones y acoso. Desde su separación, vivía solo, alejado de su exesposa e hijos, a quienes había cedido casi todos sus bienes.

José Hernández, hermano de la víctima, ha sido una de las voces más firmes en exigir justicia. Su exmujer “le echó de la casa después de años de convivencia infernal”, relató al diario El País.

“Pero lo peor para él y todos comenzó cuando, a los cuatro años de la separación, empezó a salir con Toni, y a exhibir su felicidad en las redes sociales… Sus hijos le veían por la calle y le deseaban la muerte”, recordó.

Según su hermano, los hijos de Felipe fueron alimentando un odio profundo, influenciados por años de maltrato psicológico por parte de la madre, quien ridiculizaba a Felipe en público y lo despojaba de su dignidad.

En cada denuncia realizada, Felipe pedía protección, la cual nunca fue concedida ni las órdenes de alejamiento. “El sistema le ha fallado a mi hermano, le decían que eran cosas de familia, por eso ahora tiene que saberse la verdad y hacerse justicia”, puntualizó.

Hijo que asesinó a Felipe Hernández declaró tras el incidente

El hijo de Felipe, Felipe Jr., de 31 años, quien le propinó los golpes a su padre, dijo en la declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Molina de Segura que no recuerda haber maltratado a su padre con tanta intensidad.

“No recuerdo si le di dos o tres puñetazos”. Sin embargo, los videos de cámara de seguridad del local donde ocurrieron los hechos desmintieron los hechos que hayan sido solo dos o tres golpes.

“No pretendía causar la muerte de mi padre. Fue un arrebato e involucré a mi hermana”, agregó.

Por su parte, Rosario, hermana de Felipe Jr. y médica de profesión, quedó en libertad preventiva y debe ir a firmar cada 15 días. “Entramos porque vimos la puerta de la tienda abierta”, contó, “para pedirle que nos dejara libres las plazas de garaje y poder aparcar”, señaló a la delegación y recogido por el citado medio.

Felipe Jr., reveló para medios de comunicación que su madre temía de su padre, por lo que se negaba a pedirle una pensión de alimentos. No obstante, reconoció que, antes de separarse, su padre les concedió “13 o 14 inmuebles”. Aun así, aseguró que su madre “sufría mucho” por los supuestos problemas financieros.

Finalmente, admitió que, al inicio de la separación, la relación con su padre “era buena”, aunque con el tiempo “se fue deteriorando” hasta el distanciamiento total.

