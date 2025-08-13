HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Panamá: sancionará a quienes vendan productos de vapeo a niños, niñas y adolescentes o los exhiban al público

Panamá sancionará no solo la venta de productos de vapeo, sino también a los lugares donde está prohibido fumar.

El Minsa prohíbe la venta de estos cigarrillos electrónicos a menores de edad.
El Minsa prohíbe la venta de estos cigarrillos electrónicos a menores de edad. | Foto: archivo GLR/El español/composición LR

A partir del 13 de agosto del presente año, queda prohibida la venta de todos los productos de vapeo en Panamá, según la resolución No.146 de 31 de enero de 2025, en la cual se prohíbe en su totalidad la publicidad, los productos, dispositivos, cartuchos, entre otras herramientas relacionadas con los cigarrillos electrónicos.

El Ministerio de Salud (Minsa) hace esta reflexión para proteger la salud de los ciudadanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Además, no solo serán sancionadas las personas que realicen este tipo de actos, sino también a aquellas que lo hagan en lugares donde está prohibido fumar.

PUEDES VER: Empresa privada pide al Estado que usen o se lleven miles de vacunas vencidas de su almacén en el Callao

lr.pe

¿Cuáles son las normas mas importante de esta resolución?

Entre todas las normas que se han hecho en la prohibición del vapeo las que más destaca para los comercializadores y el público son:

  • Está prohibido usarlos en todos los lugares donde ya está prohibido fumar productos de tabaco, como en transportes públicos, oficinas, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, hoteles, discotecas, estadios, entre otros lugares cerrados, ya que son dañinos para el público en general.
  • No se pueden realizar promociones ni publicidad, de manera directa o indirecta, sobre los cigarrillos electrónicos, ni en redes sociales ni en publicaciones en medios tradicionales.
  • No puede estar a la vista del público, por lo que no debe estar en exhibición ni en vitrinas abiertas de las tiendas. Además, no deben tener acceso directo a los consumidores, por lo que solo se pueden colocar en anaqueles cerrados. Si están a la vista de todos, pueden ser sancionados y decomisados.
  • Se prohíbe la venta a menores de edad, por lo que las tiendas deben dejarlo claro con carteles. Además, para realizar la venta, los consumidores deben mostrar su cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte.

PUEDES VER: Niños en peligro por caso de auxiliar con TBC en colegio de Ventanilla: “Lo quieren pasar como una gripecita”

lr.pe

¿Qué pasa si las autoridades detectan la venta ilegal de productos de vapeo?

Según el Código Sanitario, que fue modificado por la Ley 40 de 2006 y la Ley 13 de 2008, los comercializadores que incumplan las normas serán sujetos a decomisos, clausuras, multas económicas y la destrucción de los productos. Por lo tanto, se recomienda cumplir con lo dispuesto en esta normativa.

