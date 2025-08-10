Bebé se salva de milagro en Rusia tras caer su carriola a las vías del tren y quedar hecha pedazos

En Rusia, las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo un bebé se salvó de tener un accidente mortal. Su coche cayó a las vías del tren y quedó destrozado por el vehículo ferroviario. Afortunadamente, el bebé se encontraba en los brazos de su madre y solo hubo pérdidas materiales.

Esto sucedió el pasado viernes 8 de agosto en la central de trenes de San Petesburgo. Las imágenes se difundieron, se hicieron virales en redes sociales, desatando una ola de críticas a la pareja por su distracción, aunque también muchas personas celebraron el hecho de que justo en ese momento el pequeño estuviera con sus padres.

Reacciones divididas tras incidente en San Petersburgo: Usuarios debaten sobre la responsabilidad de los padres

Los padres no pudieron rescatar el coche porque el tren estaba próximo a pasar. La carreola fue arrollada y las autoridades de San Petesburgo realizaron las maniobras adecuadas para retirar sus restos de las vías. Asimismo, los usuarios reaccionaron a las imágenes celebrando que el pequeño estuviera junto a sus padres en ese momento tan determinante; sin embargo, otros señalaron su irresponsabilidad.

Algunos de los comentarios son: