Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Bebé se salva de milagro en Rusia tras caer su carriola a las vías del tren y quedar hecha pedazos

El hecho sucedió el pasado viernes 8 en la central de trenes de San Petesburgo.

Bebé sobrevive milagrosamente tras caer su carreola en las vías del tren
Bebé sobrevive milagrosamente tras caer su carreola en las vías del tren | Composición GLR

En Rusia, las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo un bebé se salvó de tener un accidente mortal. Su coche cayó a las vías del tren y quedó destrozado por el vehículo ferroviario. Afortunadamente, el bebé se encontraba en los brazos de su madre y solo hubo pérdidas materiales.

Esto sucedió el pasado viernes 8 de agosto en la central de trenes de San Petesburgo. Las imágenes se difundieron, se hicieron virales en redes sociales, desatando una ola de críticas a la pareja por su distracción, aunque también muchas personas celebraron el hecho de que justo en ese momento el pequeño estuviera con sus padres.

lr.pe

Reacciones divididas tras incidente en San Petersburgo: Usuarios debaten sobre la responsabilidad de los padres

Los padres no pudieron rescatar el coche porque el tren estaba próximo a pasar. La carreola fue arrollada y las autoridades de San Petesburgo realizaron las maniobras adecuadas para retirar sus restos de las vías. Asimismo, los usuarios reaccionaron a las imágenes celebrando que el pequeño estuviera junto a sus padres en ese momento tan determinante; sin embargo, otros señalaron su irresponsabilidad.

Algunos de los comentarios son:

  • "Es un milagro imaginate si el bebé estuviera dentro"
  • "Esos papás tan distraídos casi le cuestan la vida al bebé"
  • "Deberían de sancionarlos por tan gran irresponsabilidad" 
