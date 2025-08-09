Resultados Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, 9 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4584 y premio mayor vía Canal 13

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor o un Boyalotto. Foto: Lotería de Boyacá

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor o un Boyalotto. Foto: Lotería de Boyacá

Sigue hoy la transmisión en vivo de la Lotería de Boyacá por Canal 13 y el canal de YouTube de 7N Noticias, además de la cobertura en Facebook Live. En este sorteo 4584 te mostraremos el resultado del premio mayor y los números ganadores, compuestos por cuatro cifras y una serie de tres dígitos que deberás comparar con tu billete.

Este sorteo, considerado uno de los más apreciados en Colombia, ofrece no solo un atractivo premio mayor, sino también recompensas adicionales llamadas premios de Optimismo, pensadas para multiplicar la emoción de los ganadores.

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 9 de agosto | Premio Mayor

Números ganadores: -

- Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 2 de agosto | Premio Mayor

Números ganadores: 8 - 0 - 3 - 8

Serie: 009

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 16 de agosto de 2025.