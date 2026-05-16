La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing dejó una mezcla de simbolismo y decepción ante la falta de acuerdos oficiales. Foto: AFP.

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La esperada cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping culminó el pasado fin de semana en Beijing con una mezcla de simbolismo y decepciones.

Desde los primeros momentos de la visita, la cumbre fue visualmente impresionante. Trump fue recibido con pompa —incluidos honores militares y un banquete con figuras prominentes que lo acompañaron, como Elon Musk—, lo que marcó el retorno diplomático de un presidente estadounidense a China tras varios años de relaciones tensas.

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Sin embargo, el optimismo inicial pronto dio paso a una evaluación menos halagadora. Diversos analistas coinciden en que la reunión produjo logros modestos o simbólicos, pero no avances estratégicos significativos en los temas más espinosos de la agenda bilateral.

¿Hubo un ganador en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping?

Ante esta falta de acuerdos oficiales, la discusión parece haberse reducido a cuál de las dos administraciones terminó mejor posicionada tras el diálogo. El internacionalista Francisco Belaúnde precisó para La República que, si bien estas cumbres no se organizan con la finalidad de que una de las partes parezca haber perdido, en el contexto actual, Pekín se encuentra en “una posición de fuerza”.

Además, señaló que la figura “errática” del mandatario estadounidense refuerza la idea de que el gigante asiático sea visto como “un país más responsable, más estable en sus políticas”.

¿Qué pasó con Irán y Taiwán?

El economista Marco Carrasco señaló que Xi “sale algo mejor posicionado de la reunión”, destacando su enfoque estratégico sobre Taiwán, que describió como la “piedra angular” de la relación con otras naciones. Cabe recordar que, previo a la cita, el mandatario chino advirtió que una mala gestión sobre la isla podría llevar a un conflicto, mientras que Trump mantuvo su postura ambigua.

Justamente, uno de los temas clave que supuestamente traería cambios en la guerra en Medio Oriente y aliviaría las tensiones en torno a Taiwán se presenta como uno de los puntos que mejor posicionan a Xi.

Belaúnde indicó que “China no ha hecho mayores concesiones respecto de Teherán. Si Estados Unidos esperaba que Beijing influyera, no parece haberlo conseguido”. En contraste, destacó que el republicano introdujo por primera vez en las negociaciones el tema de la venta de armas a Taiwán, una medida sin precedentes que, según el analista, debería preocupar al gobierno de la isla.

¿Diplomacia o necesidad?

Bajo este panorama, otra de las interrogantes que se plantean es si la reunión entre ambas figuras se estableció solo por una cuestión diplomática o por alguna otra necesidad en particular. Ante esto, Carrasco resalta que la relación entre China y Estados Unidos se sostiene en una interdependencia estratégica, tanto económica como geopolítica, que afecta la estabilidad global.

Según explica, Pekín lo necesita como mercado y proveedor de estabilidad, además de legitimidad frente al mundo occidental, mientras que Washington depende de él como socio industrial y comercial, dado el tamaño de su economía y población, la segunda mayor del planeta. “Hoy por hoy, China es el principal socio comercial de la gran mayoría de países en el mundo”, afirmó.

El economista destacó también que el manejo de crisis internacionales, como las tensiones en el Estrecho de Ormuz, requiere diálogo y coordinación entre ambas potencias, y subrayó que, a pesar de la competencia estratégica, ambos reconocen la necesidad de mantener canales de comunicación y cooperación pragmática.

Carrasco concluyó que el equilibrio de intereses es determinante para el desarrollo económico global y la percepción de legitimidad en el ámbito internacional. “No es útil para China tener una contraparte que perturbe su imagen; al mismo tiempo, Estados Unidos necesita a China como proveedor y socio estratégico”, afirmó.