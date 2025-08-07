HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

China enfrenta su mayor brote de chikunguña: más de 7.000 contagios en Foshan que combaten con drones, multas y control biológico

China enfrenta un brote de chikungunya, viurs transmitido por mosquitos Aedes.

China exige hospitalización de 7 días y usa drones y mosquiteros para frenar brote.
China exige hospitalización de 7 días y usa drones y mosquiteros para frenar brote. | Composición GLR

Las autoridades de China reportaron hasta ayer más de 7.000 casos del virus chikunguña que se propaga a través de picaduras de mosquitos. También indicaron que el número de casos está bajando lentamente. Los casos se reportaron principalmente en Foshan, centro manufacturero ubicado en el sur de China.

Para combatir el virus, se están rociando insecticidas, usando mosquiteros y usando drones para cazar los criaderos de insectos. Asimismo, se están imponiendo multas de hasta 10.000 yuanes a las personas que no dispersen el agua estancada en botellas, macetas u otros recipientes al aire libre.

PUEDES VER: Hombre mató a 2 personas y dejó a 3 gravemente heridos en ataque con arma blanca en el centro de China

lr.pe

China refuerza el control sanitario con hospitalización obligatoria por chikunguña en Foshan

Ante casos de contagio de chikunguña, las autoridades han indicado que los pacientes deben permanecer hospitalizados por siete días mientras se espera la evolución clínica y resulten negativos en las pruebas. Según AP News, "informes internacionales también destacan que en Foshan se exige una estancia mínima de una semana en el hospital". En general, China adopta protocolos a nivel nacional para eliminar el brote y evitar críticas nacionales e internacionales.

El brote comenzó a mediados de junio y se concentró en Shudne, Foshan, en donde habitan aproximadamente 9 millones de personas. Según Infobae, entre el 27 de julio y el 2 de agosto s notificaron al menos 2.900 casos. El 95 % de ellos en Foshan y el resto en distintas artes de Guangdong.

PUEDES VER: Benjamin Netanyahu asegura que Israel no tiene la intención de "gobernar" Gaza: “No queremos conservarla"

lr.pe

Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos tomar precauciones

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos y les recomienda no visitar Guangdong, donde se encuentra Foshan. La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a las autoridades sanitarias china, también intensificaron las medidas de contención ante la rápida propagación del virus, en especial en la ciudad de Foshan y otras urbes cercanas como Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, y Zhongshan, según The Associated Press.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) emitieron una alerta internacional de nivel 2. Advierten a los viajeros sobre el riesgo de infección y recomiendan extremar las precauciones en la región.

Notas relacionadas
Hombre mató a 2 personas y dejó a 3 gravemente heridos en ataque con arma blanca en el centro de China

Hombre mató a 2 personas y dejó a 3 gravemente heridos en ataque con arma blanca en el centro de China

LEER MÁS
China anuncia que eliminará tarifas de educación preescolar y será gratuita de forma progresiva desde 2025

China anuncia que eliminará tarifas de educación preescolar y será gratuita de forma progresiva desde 2025

LEER MÁS
Estudió informática y ahora posee una fortuna de US$48.000 millones: la sorprendente historia del dueño de Temu

Estudió informática y ahora posee una fortuna de US$48.000 millones: la sorprendente historia del dueño de Temu

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

LEER MÁS
Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

LEER MÁS
Tsunami llega a países de Sudamérica EN VIVO: Colombia y Perú cancelan alerta de tsunami mientras que Chile se mantiene en alerta

Tsunami llega a países de Sudamérica EN VIVO: Colombia y Perú cancelan alerta de tsunami mientras que Chile se mantiene en alerta

LEER MÁS
Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota