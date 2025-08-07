Héroe de cuatro patas: perro impide asesinato y salva a joven en Colombia

En Colombia, un joven se encontraba afuera de una casa en el barrio de Ricuarte cuando dos sujetos se acercaron y lo empezaron a agredir brutalmente. En medio de esta peligrosa situación, el perrito llamado Muñeco intervino y mordió reiteradas veces a uno de los criminales. Los dos escaparon del lugar.

Esto generó asombro y conmovió a las personas. El accionar del perro hizo que el joven se salvara, pero el animal resultó herido en la oreja izquierda. El acto ha sido calificado como un ejemplo conmovedor de lealtad canina, que ya inspira solidaridad en Ibagué. Los vecinos piden atención continua para Muñeco.

Perro héroe salva a un joven comunicador social de un intento de homicidio en Ibagué

Según las imágenes difundidas, Jeferson Hernández, un joven comunicador social, fue víctima de una "tentativa de homicidio". Hernández se encontraba esperando fuera del estacionamiento donde guarda su motocicleta cuando fue sorprendido por dos atacantes, uno de ellos un menor de 16 años. Asimismo, en redes sociales muchos usuarios afirman que si no fuera por el accionar del can, el joven hubiera muerto.

Justo cuando la agresión estaba a punto de consumarse, Muñeco, el perro, se lanzó valientemente contra uno de los agresores, distrayéndolos y facilitando que Hernández pudiera escapar. Aunque sufrió una herida en su oreja, fue atendido por un veterinario y se encuentra estable. El incidente sucedió alrededor de las 5:50 de la mañana del martes 5 de agosto, de acuerdo al vídeo de la cámara de seguridad.